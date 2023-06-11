Пожар в Абайской области: Токаев назвал ошибки и поставил задачи

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудил допущенные во время пожара в Абайской области ошибки, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, отдельно глава государства остановился на допущенных ошибках.

"Во-первых, после крупных пожаров прошлого года уроки не были извлечены, хотя имелись все необходимые поручения. Уже понятно, что угрозу недооценили. Прогноз был неточным. Как следствие реакция не была адекватной и своевременной. Значит, соответствующие алгоритмы не работают. Это, в первую очередь, упущение МЧС", – сказал президент.

По его словам, должен быть алгоритм действия, который утвержден Советом безопасности.

"Случился пожар, немедленно приступать к его тушению. Но не бросать лесничих, у которых нет ни техники, никаких средств. Как минимум должна ставиться задача по локализации пожара. Нужно работать вместе. Это всенародное бедствие. Роман Васильевич Скляр, разберитесь и возьмите эти вопросы на контроль", – отметил президент.

Он напомнил, что недавно уже разбирались со случаем в Костанае.

"Почему не извлекли уроки? Пожары – это частое явление. Во всем мире происходят пожары и надо уметь бороться с ними, тем более речь идет о лесах. Вообще, мы очень плохо относимся к нашим лесам. У нас их мало – не более 4% лесных насаждений. Поручаю Генеральной прокуратуре в рамках возбужденного уголовного дела дать принципиальную оценку действиям уполномоченных органов и должностных лиц", – заявил глава государства.

Во-вторых, не выстроена работа по раннему обнаружению и предупреждению лесных и степных пожаров.

Министерству экологии и природных ресурсов и акимам регионов совместно с заинтересованными государственными органами необходимо:

принять меры по оснащению цифровыми системами раннего обнаружения очагов возгорания, внедрению систем видеонаблюдения и мониторинга пожаров;

до внедрения таких систем увеличить кратность авиационного и наземного патрулирования лесного фонда, а также применения "беспилотников" в периоды высокой пожарной опасности;

довести до требуемых норм уровень оснащенности пожарно-техническим вооружением природоохранных и лесных учреждений.

"В-третьих, в Костанае в период прошлогодних пожаров мною было дано поручение провести ревизию реальной готовности органов гражданской защиты, местных исполнительных органов власти к чрезвычайным ситуациям", – отметил Токаев.

Также он уточнил, что "поручалось сформировать запасы инвентаря и пожарно-технического оборудования для тушения лесостепных пожаров".

"Что мы имеем? Низкую степень готовности. По показателю материально-технической оснащенности – 69%, по функциональной инфраструктуре – 63%. В целом общая готовность центральных и местных исполнительных органов к чрезвычайным ситуациям составила 70% (МЧС – 75,1%, МЭПР – 59,5%, МИО – 70,2%). Правительству необходимо довести показатели готовности до уровня эффективного реагирования на чрезвычайные ситуации", – сказал президент.

Кроме того, заявил Токаев, в "мире ни одно государство не может содержать большое количество профессиональных пожарных".

"Широко применяется практика привлечения добровольческих отрядов, их обучают, обеспечивают оборудованием, экипировкой и страховкой. У нас законодательно эти нормы также предусмотрены. Мы должны активно использовать этот ресурс", – рассказал Токаев.

Глава государства напомнил, что "летний период только начался, и подобная угроза может возникнуть вновь".

"Поэтому требуются безотлагательные меры по повышению эффективности предупреждения и ликвидации ЧС. Правительству необходимо принять оперативные меры по этому вопросу. Граждан, нарушающих правила безопасности во время пребывания в лесных массивах, следует привлекать к уголовной ответственности. Они разжигают костры, оставляют за собой очаги возгорания, что приводит к трагедии. Совещание окончено. Нужно оперативно приступить к работе», – резюмировал президент.

Ранее президент провел заседание оперативного штаба в Абайской области.