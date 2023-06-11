Президент провел заседание оперативного штаба в Абайской области

Президент Касым-Жомарт Токаев проводит заседание оперативного штаба в Абайской области в связи с лесным пожаром, сообщает Zakon.kz.

По словам президента, предстоит провести большую работу.

"В этой сфере накопилось очень много нерешенных проблем. Основная задача на сегодняшний день – провести работу качественно. Прежде всего, необходимо работать над предотвращением таких масштабных бедствий, а при возникновении чрезвычайных ситуаций все соответствующие мероприятия должны быть организованы на самом высоком уровне". Касым-Жомарт Токаев

Президент снова напомнил о халатности, которую допустили в первые дни пожара.

"В нашей ситуации была проявлена профессиональная халатность, абсолютное равнодушие судьбам людей. Сейчас я в этом еще раз убедился. Тогда как в настоящее время работа не организована на качественном уровне и в правильном направлении. Это нужно признать. Одним словом, предстоит кардинально улучшить работу в этой сфере. Министерство, его руководители халатно относятся к выполнению своих обязанностей. Не знают, что делать, не принимают оперативных решений. Поэтому и происходят подобные трагедии". Касым-Жомарт Токаев

Также президент возложил некоторые надежды на нового главу МЧС.

"Как вы знаете, вчера мною принято решение о смене руководителя МЧС. Новым министром назначен генерал-майор Шарипханов Сырым Дюйсенгазиевич, который уже приступил к работе. Он имеет опыт и необходимые знания по ликвидации чрезвычайных ситуаций". Касым-Жомарт Токаев

На этом же заседании Токаев и министры почтили память погибших лесников минутой молчания.