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Экс-президента Кыргызстана приговорили еще к 10 годам тюрьмы

Экс-президента Кыргызстана приговорили еще к 10 годам тюрьмы Фото: freepik
Курманбека Бакиева, занимавшего пост президента Кыргызстана с 2005 по 2010 год, в суде Первомайского района Бишкека заочно приговорили к 10 годам лишения свободы, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено на сайте kaktus.media, президент и другие фигуранты уголовного дела осуждены по делу о коррупции на золоторудном месторождении Кумтор.

"Приговором Первомайского районного суда Бишкека от 1 марта 2023 года Курманбек Бакиев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 336 Уголовного кодекса КР от 28 октября 2021 года", – говорится в сообщении.

В приговоре также отмечено, что его имущество будет конфисковано и он не сможет работать на государственной службе в течение трех лет после отбытия наказания. 

С учетом прошлых приговоров в общей сложности беглый президент должен отсидеть 30 лет.

В апреле 2010 года Бакиев покинул Кыргызстан и в настоящее время проживает в Беларуси. На родине он заочно приговорен к 30 годам заключения с конфискацией имущества. Бишкек неоднократно требовал от Минска экстрадиции бывшего главы государства, однако каждый раз получал отказ.

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