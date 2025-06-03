Бывшего президента Кыргызстана приговорили к тюремному сроку

Суд Первомайского района Бишкека признал бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева виновным в совершении ряда преступлений и заочно приговорил к 11,5 года лишения свободы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, Атамбаева признали виновным в незаконном получении земельных участков в селе Кой-Таш Чуйской области, а также в коррупции при проведении модернизации ТЭЦ Бишкека и организации массовых беспорядков 7-8 августа в селе Кой-Таш. Политика также приговорили к конфискации имущества и лишили всех государственных наград.

Отметим, что в 2023 году Атамбаев высказался о 13-й годовщине Апрельской революции. Он также прокомментировал президентство нынешнего президента Кыргызстана Садыра Жапарова.