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Мир

Бывшего президента Кыргызстана приговорили к тюремному сроку

Алмазбека Атамбаева приговорили к тюремному сроку, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2025 21:22 Фото: wikipedia/Алмазбек Атамбаев
Суд Первомайского района Бишкека признал бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева виновным в совершении ряда преступлений и заочно приговорил к 11,5 года лишения свободы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, Атамбаева признали виновным в незаконном получении земельных участков в селе Кой-Таш Чуйской области, а также в коррупции при проведении модернизации ТЭЦ Бишкека и организации массовых беспорядков 7-8 августа в селе Кой-Таш. Политика также приговорили к конфискации имущества и лишили всех государственных наград.

Отметим, что в 2023 году Атамбаев высказался о 13-й годовщине Апрельской революции. Он также прокомментировал президентство нынешнего президента Кыргызстана Садыра Жапарова.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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