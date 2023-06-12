Умер мужчина, спасший сотни детей во время геноцида в Руанде

Дамас Гисимба, приютивший и спасший жизни сотен людей во время геноцида в Руанде, умер в возрасте 61 года. Детский дом, которым руководили Гисимба и его брат, стал убежищем во время геноцида, унесшего жизни 800 тыс. руандийцев, сообщает Zakon.kz.

В 1994 году Гисимба и его брат управляли детским домом, основанным их родителями в Кигали, столице Руанды, сообщает The Guardian.



6 апреля самолет с президентом Руанды Ювеналом Хабиариманой был сбит, и в его смерти обвинили повстанцев тутси. В течение нескольких часов Кигали был окружен блокпостами, и началась резня семей тутси силами хуту. На следующий день в приют начали прибывать люди в поисках убежища.

В течение следующих трех месяцев Гисимба приютил более 400 детей и взрослых, которые прятались на чердаке, в подвале и в комнатах.

"Дамас Гисимба стал причиной, по которой я и моя семья живы сегодня. Во время геноцида 1994 года мы жили рядом с детским домом. Он принял нашу семью – он спас нам жизнь". 33-летний модельер Соня Мугабо

Он месяцами поддерживал жизнь людей с помощью посылок Красного Креста и вел переговоры с ополченцами о выживании детского дома. Гисимба также вытащил двух женщин, едва живых, из братской могилы, вырытой рядом с детским домом.

После геноцида дети, потерявшие родителей, продолжали приходить в детский дом в поисках помощи. Несмотря на финансовые трудности, Гисимба заботился о них и следил за тем, чтобы все они были сыты и ходили в школу.

Гисимбу ранее наградили президентским орденом Умуринзи (защитника) в знак признания его действий во время геноцида.

Последние годы своей жизни Гисимба жил с гипертонией и проблемами с почками. Он умер в своем доме в Кигали в прошлое воскресенье.