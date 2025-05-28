Умер актер Эд Гейл, сыгравший роль куклы Чаки

Фото: pixabay

Американский актер Эд Гейл, ставший известным благодаря роли куклы Чаки в фильме-слэшере "Детские игры", умер в возрасте 61 года, сообщает Zakon.kz.

По данным издания TMZ, в последние годы в отношении Гейла проводилось расследование по подозрению в домогательствах к нескольким несовершеннолетним. "Источник, который был с Эдом, когда он скончался рассказал, что он умер во вторник в хосписе в Лос-Анджелесе", – говорится в сообщении. Chucky actor Ed Gale dead at 61#childsplay #chucky #horror #horrormovie pic.twitter.com/u5a5rzBKPR — Dead Signal 💀 (@DeadSignall) May 28, 2025 Ранее сообщалось, что умер казахстанский журналист Диас Ахметшарип.

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