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Культура и шоу-бизнес

Умер актер Эд Гейл, сыгравший роль куклы Чаки

умер актер, сыгравший куклу Чаки, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2025 00:31 Фото: pixabay
Американский актер Эд Гейл, ставший известным благодаря роли куклы Чаки в фильме-слэшере "Детские игры", умер в возрасте 61 года, сообщает Zakon.kz.

По данным издания TMZ, в последние годы в отношении Гейла проводилось расследование по подозрению в домогательствах к нескольким несовершеннолетним.

"Источник, который был с Эдом, когда он скончался рассказал, что он умер во вторник в хосписе в Лос-Анджелесе", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что умер казахстанский журналист Диас Ахметшарип.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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