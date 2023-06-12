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Эрдоган позвонил Токаеву

Эрдоган позвонил Токаеву Фото: akorda.kz
12 июня 2023 года состоялся телефонный разговор главы государства Касым-Жомарта Токаева с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в пресс-службе президента, телефонный разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

"Президент Турции выразил глубокие соболезнования Касым-Жомарту Токаеву и братскому народу Казахстана в связи с гибелью людей в результате крупных пожаров в Абайской области", – говорится в сообщении.

В ходе беседы лидеры Казахстана и Турции также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.

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Ранее Касым-Жомарт Токаев переговорил по телефону с Шавкатом Мирзиёевым. Президент Узбекистана выразил глубокие соболезнования главе государства и народу Казахстана в связи с человеческими жертвами в результате масштабных пожаров в Абайской области. Телефонный разговор состоялся по инициативе узбекской стороны.

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Абайская область Пожар в Абайской области Токаев Касым-Жомарт Эрдоган Реджеп Тайип Казахстан Турция
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