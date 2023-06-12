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Мирзиёев выразил соболезнования Токаеву

Мирзиёев выразил соболезнования Токаеву Фото: akorda.kz
12 июня 2023 года состоялся телефонный разговор главы государства Касым-Жомарта Токаева с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается на сайте Акорды, телефонный разговор состоялся по инициативе узбекской стороны.

"Президент Узбекистана выразил глубокие соболезнования главе государства и народу Казахстана в связи с человеческими жертвами в результате масштабных пожаров в Абайской области. Шавкат Мирзиёев попросил передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших", – говорится в сообщении.

В ходе беседы главы государств вновь подтвердили приверженность укреплению стратегического партнерства и сотрудничества между двумя странами, а также обменялись мнениями о текущей ситуации в мире.

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Динара Халдарова
Пожар в Абайской области Мирзиёев Шавкат Токаев Касым-Жомарт Казахстан Узбекистан
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