Как в Семее приняли эвакуированных из зоны пожара

Жителей трех сел Озерского сельского округа уже дважды эвакуировали из родных мест, размещая в эвакопунктах Семея. Семейчане не только помогают продуктами питания и медикаментами, но и организуют культурный досуг для детей, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В Бородулихинском районе и селах близ Семея один из огненных фронтов охватил территорию длиной до 13 км, второй растянулся и вовсе на 15 км.



Первый шел параллельно селу Бородулиха, другой подбирался к селам Половинки, Каштак и Тепкаши Озерского сельского округа, где располагается Каштакское лесничество.

Фото: Zakon.kz

Жители этих сел были заблаговременно эвакуированы в Семей. Сейчас дети и взрослые проживают в общежитиях электротехнического колледжа и колледжа строительства.

Как сообщает пресс-служба акима Семея, в общежитии электротехнического колледжа сначала было размещено 69 человек, из которых 24 – дети. Это жители сел Талица – 42 человека и Половинки – 27 сельчан. Позже привезли еще троих.

В колледже строительства – 79 человек, из них 32 ребенка. Это – жители села Булак Приреченского сельского округа. Их эвакуировали в Семей в ночь с 11 на 12 июня из-за сильного задымления. Тогда же, ночью, была закрыта трасса, соединяющая поселок Шульбинск и село Новая Шульба из-за угрозы распространения лесного природного пожара.

Как сообщает пресс-служба акимата, жители Булака полностью обеспечены продуктами питания и предметами первой необходимости.

На текущий момент в трех эвакуационных пунктах Семея размещены около 150 человек. В целом же в городе развернута работа 9 эвакопунктов, которые в случае необходимости готовы принять около 800 человек.

Фото: Zakon.kz

Как рассказал корреспонденту Zakon.kz заместитель директора по информационным технологиям электротехнического колледжа Семея Самир Керимов, первые автобусы с эвакуированными жителями сел Озерки, Половинки и Талица стали прибывать 11 июня к обеду. На текущий момент в эвакопункте проживают 72 человека, среди них больше 20-ти – дети самых разных возрастов.



"Все эвакуированные сельчане сейчас размещены в комнатах общежития. Им обеспечивается горячее питание: завтрак, обед и ужин. Ну а для детей мы организовали детскую комнату с телевизором. Есть еще в общежитии и спортивная комната. Нам помогают волонтерские организации, а также сотрудники управления образования Абайской области всегда на связи", – сообщил Самир Керимов.

Фото: Zakon.kz

По его словам, волонтеры даже организовали для ребятишек культпоход в один из развлекательных центров Семея, чтобы отвлечь детей от грустных мыслей и организовать им досуг.

Фото: Zakon.kz

Ну а взрослые переживают за свои дома и скотину. Ведь им пришлось уже дважды покидать родные дома и бежать от огня в город.

Жительница села Талица Асель Кадырбекова прибыла в эвакопункт Семея вместе с двумя детьми и своими престарелыми родителями. Они покинули свои дома еще 9 июня.

Фото: Zakon.kz

"Страшно было. Мы знали, что горит в Бородулихе. Где-то далеко от нас. Но то, что пожар дойдет до нас, – мы не знали и не ожидали", – рассказала корреспонденту Zakon.kz Асель Кадырбекова.

Они начали готовиться к эвакуации, когда стало известно, что огонь перекинулся на территорию Каштакского лесничества. Асель Кадырбекова приготовила все необходимые документы и покидала в сумку несколько вещей первой необходимости для детей. Потом побежала к родителям, чтобы помочь им собраться.

В то, что придется действительно покидать свои дома, ей как-то не верилось. Женщина стала помогать в полевой кухне готовить еду для пожарных. Сюда привозили воду, сигареты, напитки, продукты питания подвозили волонтеры.

Фото: Zakon.kz

"Весь день я работала на кухне, а часам к 20 вечера 9 июня по домам стали ходить участковые инспекторы, чтобы убедить жителей покинуть село из-за угрозы возникновения пожара. Конечно, мы собрались и поехали", – вспоминает Асель Кадырбекова.

Ее и ее семью, а также всех жителей Талицы тогда разместили в общежитии педагогического колледжа и обеспечили всем необходимым. Там они провели почти два дня. И в воскресенье утром им разрешили вернуться домой.

"Нашей радости не было предела! Мы все так хотели домой. И когда стали подъезжать к дому, смотрели, что все сохранено. У меня даже белье все еще продолжало висеть на веревке во дворе дома", – говорит жительница Талицы.

Но долго побыть в родном доме не получилось. Ситуация на пожаре становилась все тревожнее, и жителей уже через час после их возвращения в дома вновь стали собирать для повторной эвакуации. На этот раз их привезли в общежитие электротехнического колледжа.

"Огромная благодарность всем, кто нам помогает пережить эти трудные дни. Все проявляют доброту и заботу. Это не может не трогать!" – от души поблагодарила Асель Кадырбекова.

В эвакуации помогали волонтеры клуба внедорожников "Колея": они подвозили людей до школы, где был назначен пункт сбора для эвакуации.

Фото: Zakon.kz

Своя история и у жительницы Талицы Ирины Шеян. Она – индивидуальный предприниматель в селе: выращивает шесть голов крупного рогатого скота, а также держит небольшую отару овец. Всех своих животных она была вынуждена выпустить на волю. И где они сейчас – никто не может сказать.

"9 июня мы целый день наблюдали за задымлением. Но было понятно, что огонь еще очень далеко. Но часам к 20 вечера резко изменилась ситуация: огромное облако дыма накрыло село. Кругом чернота, и отблески огня. И тогда сразу же началась первая эвакуация", – рассказывает Ирина Шеян.

Фото: Zakon.kz

Пенсионерка Кульбаран Кадирбекова тоже рассказала о своих мытарствах.

"Дом оставили, животных оставили. А вокруг горит бор. Мы своими глазами видели, как дым накрыл наше село. Задымление было такой силы, что соседних домов не было видно", – поделилась Кульбаран Кадирбекова.

Как отметили в ДЧС Абайской области, несколько часов назад пожар, распространившийся в сторону села Талица, вышел на степную территорию и был потушен.

На передовой

При этом борьба с огнем не прекращается ни на минуту. И хотя жара спала, ветер продолжает гнать огонь практически по всем направлениям. Главной задачей сейчас является спасение населенных пунктов. Здесь несут свою службу сотрудники лесного хозяйства, пожарные, спасатели и военные. Многие из них прибыли на помощь из Восточно-Казахстанской, Акмолинской и Карагандинской областей.

Как сообщает пресс-служба МЧС РК, министр по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов сказал, что на данный момент ситуация стабильная и находится под контролем.

"В связи с повышением температурного фона и порывистым ветром есть возможность увеличения распространения пожара, но у нас достаточно группировки сил и средств для локализации пожара", – заявил министр.

На текущий момент в тушении лесного пожара задействовано 1500 человек, более 300 единиц техники МЧС, Комитета лесного хозяйства, местных исполнительных органов и Министерства обороны и МВД. Также привлечены 12 вертолетов с водосливными устройствами для сброса воды на очаги пожара и два вертолета для осуществления аэровизуального обследования фронта пожара. С начала пожара всего осуществлено 1017 сбросов воды объемом более 3 тыс. тонн.

Общая площадь, по данным оперативного штаба, составляет 60 тысяч га, из которых на 43 тысяч га наблюдается горение.

Напомним, что 12 июня 2023 года в Казахстане был объявлен общенациональный траур. Флаги на всех госучреждениях в этот день были приспущены, отменены все увеселительные и массовые мероприятия. Страна скорбит вместе с родными и близкими, коллегами и соратниками тех, кто отдал свои жизни за спасение леса.