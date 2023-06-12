Юрту почти втрое дороже рыночной цены хотели купить в акимате Жетысуской области
Фото: пресс-служба акимата города Алматы
Национальную юрту за 13 миллионов тенге хотели приобрести в управлении спорта и физической культуры Жетысуской области. Фактическая ее стоимость – 4,5 млн тенге, сообщает Zakon.kz.
"Мы не только мониторим завышение цен, но и правомерность соблюдения Закона РК "О государственным закупках". С начала года совместно с филиалом республиканского общественного объединения "Әділдік жолы" выявлены нарушения закона по состоявшимся госзакупкам. Установлены 70 фактов необоснованного заключения договоров из одного источника" – сообщил корреспонденту Zakon.kz руководитель областного департамента по противодействию коррупции Максат Жебегенов.
В целом с начала года мониторинг позволил сэкономить местному бюджету 616 миллионов тенге.
За нарушение правил проведения процедур государственных закупок на ряд руководителей государственных учреждений наложено 50 штрафов на общую сумму в 10 миллионов тенге.
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