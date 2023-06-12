Юрту почти втрое дороже рыночной цены хотели купить в акимате Жетысуской области





В целом с начала года мониторинг позволил сэкономить местному бюджету 616 миллионов тенге.





За нарушение правил проведения процедур государственных закупок на ряд руководителей государственных учреждений наложено 50 штрафов на общую сумму в 10 миллионов тенге.