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Законодательство РК

Задержанного вице-министра нацэкономики сняли с должности

бывший вице-министр экономики Фото: primeminister.kz.
О задержании Ильяса Усерова стало известно 12 апреля, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве экономики подтвердили информацию о снятии Усерова с должности вице-министра.

10 апреля в Специализированный межрайонный следственный суд поступило ходатайство руководителя МСОГ Агентства РК по противодействию коррупции о применении меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении подозреваемого Ильяса Усерова, сроком на 2 месяца, согласованное заместителем прокурора Алматы.

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