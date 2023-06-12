Задержанного вице-министра нацэкономики сняли с должности

О задержании Ильяса Усерова стало известно 12 апреля, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве экономики подтвердили информацию о снятии Усерова с должности вице-министра.



10 апреля в Специализированный межрайонный следственный суд поступило ходатайство руководителя МСОГ Агентства РК по противодействию коррупции о применении меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении подозреваемого Ильяса Усерова, сроком на 2 месяца, согласованное заместителем прокурора Алматы.