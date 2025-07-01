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События

Задержан бывший первый вице-министр труда и соцзащиты

Акмади Сарбасов, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2025 11:52 Фото: primeminister.kz
1 июля 2025 года стало известно о задержании бывшего первого вице-министра труда и соцзащиты Акмади Сарбасова, сообщает Zakon.kz.

С 9 апреля 2025 года он занимает должность президента Центра развития трудовых ресурсов Министерства труда и социальной защиты населения РК.

В пресс-службе Минтруда задержание подтвердили.

"Министерство труда и социальной защиты населения подтверждает факт задержания руководителя АО "Центр развития трудовых ресурсов". Министерство оказывает содействие следственным органам в установленном порядке. Все вопросы, касающиеся хода следствия, находятся в компетенции уполномоченных органов", – сказано в сообщении.

Редакция Zakon.kz обратилась с вопросом по задержанию в Агентство по финансовому мониторингу, где попросили ждать официального пресс-релиза.

30 июня 2025 года стало известно, что экс-судью из Астаны объявили в розыск по подозрению в крупном мошенничестве. 

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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