Задержан бывший первый вице-министр труда и соцзащиты

1 июля 2025 года стало известно о задержании бывшего первого вице-министра труда и соцзащиты Акмади Сарбасова, сообщает Zakon.kz.

С 9 апреля 2025 года он занимает должность президента Центра развития трудовых ресурсов Министерства труда и социальной защиты населения РК.

В пресс-службе Минтруда задержание подтвердили.

"Министерство труда и социальной защиты населения подтверждает факт задержания руководителя АО "Центр развития трудовых ресурсов". Министерство оказывает содействие следственным органам в установленном порядке. Все вопросы, касающиеся хода следствия, находятся в компетенции уполномоченных органов", – сказано в сообщении.

Редакция Zakon.kz обратилась с вопросом по задержанию в Агентство по финансовому мониторингу, где попросили ждать официального пресс-релиза.

30 июня 2025 года стало известно, что экс-судью из Астаны объявили в розыск по подозрению в крупном мошенничестве.