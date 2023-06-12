Центр Алматы остался без света
Фото: Zakon.kz
Жители двух районов в Алматы – Алмалинского и Бостандыкского на какое-то время остались без электричества. В АО "Алатау жарык компаниясы" прокомментировали ситуацию, сообщает Zakon.kz.
Электричества нет в районе улиц Кабанбай батыра - Муканова - Шевченко – Нурмакова -Гоголя - Амангелды - Абая – Байтурсынова в Алмалинской районе. В Бостандыкском районе света не было в районе Атакента. Район улиц Тимирязева - Жарокова - Жандосова.
Как сообщили в пресс-службе АО "Алатау жарык компаниясы", электроснабжение в Алмалинском районе, будет восстановлено в течение двух часов.
В Бостандыкском районе на данный момент уже восстановлено.
Фото: azhk.kz
Причину аварии в АЖК не сообщили, но попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам.
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