Центр Алматы остался без света

Жители двух районов в Алматы – Алмалинского и Бостандыкского на какое-то время остались без электричества. В АО "Алатау жарык компаниясы" прокомментировали ситуацию, сообщает Zakon.kz.

Электричества нет в районе улиц Кабанбай батыра - Муканова - Шевченко – Нурмакова -Гоголя - Амангелды - Абая – Байтурсынова в Алмалинской районе. В Бостандыкском районе света не было в районе Атакента. Район улиц Тимирязева - Жарокова - Жандосова.

Как сообщили в пресс-службе АО "Алатау жарык компаниясы", электроснабжение в Алмалинском районе, будет восстановлено в течение двух часов.

В Бостандыкском районе на данный момент уже восстановлено.





Фото: azhk.kz





Причину аварии в АЖК не сообщили, но попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам.