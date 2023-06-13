Лесной пожар в Абайской области: площадь возгорания составляет порядка 60 тыс. гектаров

Аким Абайской области Нурлан Уранхаев на заседании правительства 13 июня сообщил, что лесной пожар в Бородулихинском районе тушат в трех направлениях. Угрозы населенным пунктам нет, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Нурлан Уранхаев сообщил, что на сегодня общая площадь пожара составляет порядка 60 тыс. га, из них 43 тыс. га – активные термоточки.

"Угрозы населенным пунктам нет. Тушение пожара продолжается в трех направлениях. В восточном тяжелой техникой производится вырубка леса для создания противопожарных разрывов. По другим двум с учетом труднодоступной местности тушение осуществляется в пешем порядке и вертолетами. В целом, в ликвидации пожара задействованы 1788 человек, 345 единиц техники и 15 вертолетов", – добавил он.

Аким напомнил, что на текущий момент эвакуированы жители сел Булак, Талица и Половинки. На местах эвакуации организовано дежурство сотрудников полиции, чтобы не допустить мародерства. Жители находятся в эвакуационных пунктах города Семей и села Бородулиха.

"На текущий момент в результате пожара сгорели три дома, две единицы техники, два сотрудника лесничества, отравившихся угарным газом, идут на поправку, тракторист Канафин Д.К. переведен в общую палату, Баканасов С.М. отпущен домой. По пропавшему трактористу Архипову С. продолжаются поиски. Трактор обнаружен. Сотрудниками полиции проводится работа по установлению его местонахождения", – отметил глава региона.

Он напомнил, что ранее Касым-Жомарт Токаев поручил оказать помощь семьям 14 погибшим работникам Успенского лесничества.



"На сегодня на каждую семью составлены персональные карты необходимой помощи в рамках бюджетных и внебюджетных средств. Кроме этого, создан спецсчет в благотворительном фонде "Ақ Ертіс" для оказания помощи пострадавшим и ликвидации последствий пожара. В фонд поступило 47,4 млн тенге. Все государственные выплаты будут сделаны своевременно и в полном объеме. Работа по ликвидации стихии и ее последствий находится на контроле", – заверил Нурлан Уранхаев.

Ранее премьер-министр Алихан Смаилов выразил соболезнование семьям погибших.