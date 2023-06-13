Смаилов выразил соболезнование семьям погибших от пожара в Абайской области

Премьер-министр Алихан Смаилов 13 июня от имени правительства выразил соболезнование близким погибших от пожара в Абайской области, сообщает Zakon.kz.

Открывая заседание правительства Алихан Смаилов высказался о пожаре в Абайской области. Он напомнил, что пожар привел к угрозе ряду населенных пунктов, проведена эвакуация жителей. В Семее введен режим ЧС местного масштаба. Глава государства отменил свой зарубежный визит, чтобы лично проконтролировать принимаемые меры по тушению пожара. Регулярно проводились заседания координационного штаба.

"К сожалению, погибли люди. Мы потеряли 14 человек, которые пытались противостоять огню и спасти лес. От имени правительства выражаю соболезнование родным и близким погибших". Алихан Смаилов

Члены правительства провели минуту молчания.

Семьям 14 погибших при тушении пожара в Абайской области выплатят по семь миллионов из фонда "Қазақстан халқына". Еще по два миллиона будет выделено на каждого несовершеннолетнего ребенка. Алихан Смаилов добавил, что нетрудоспособным членам семьи, несовершеннолетним детям будет выплачиваться пособие по потере кормильца из республиканского бюджета. Всем нетрудоспособным членам семьи из государственного фонда страхования будет оплачено социальное пособие по потере кормильца. Также будет выплачено единоразовое пособие для захоронения. Будет определена кредитная нагрузка. Также семьям погибших и пострадавшим будет создан специальный фонд, из него будут выделены средства.

"Ранее я предупреждал, что необходимо прилагать все усилия по тушению пожара на ранней стадии. Направлять максимально технику и людей, чтобы не допускать распространение огня на большой территории. Очень важна правильность принимаемых шагов в первые часы, первый день степного и лесного пожара. Лучше переоценить ситуацию и бросить все силы, чем недооценить. Так меньше будет ущерба и удастся избежать масштабных бедствий и человеческих жертв". Аихан Смаилов

Минэкологии совместно с МЧС он поручил принять меры по оснащению нацпарков и лесных хозяйств страны системами раннего обнаружения и монторинга пожаров. МЧС совместно с заинтересованными госорганами пересмотреть алгоритм реагирования на природные пожары.

"Самое главное – пожар должен быть локализован и потушен. Все поручения главы государства должны быть исполнены". Алихан Смаилов

10 июня стало известно о гибели 14 человек в ходе тушения пожара в "Семей орманы" Абайской области. Все погибшие посмертно награждены орденом "Құрмет". Известно также о поисках еще одного человека, который 10 июня отправился на тушение пожара. Трактор мужчины был найден 12 июня полицейскими региона.