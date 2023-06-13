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Жукаев преподнес сюрприз на "Челленджере" в Пуэрто-Рико

Теннис Победа Челленджер Фото: Instagram/zhukayev
Актауский теннисист Бейбит Жукаев на старте турнира серии "Челленджер" в городе Пальмес дель Мар (Пуэрто-Рико) победил одного из фаворитов данных соревнований, сообщает Zakon.kz.

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22-летний казахстанец Бейбит Жукаев, который в последнее время неплохо прогрессирует, переиграл в первом круге Caribbean Open японца Юту Шимизу, шестого сеяного турнира и №242 АТР со счетом 6:3, 6:4. Для своего успеха уроженец Актау затратил 1 час и 20 минут, при этом оформил пять эйсов и три брейк-поинта из восьми.

Далее Бейбит за выход в четвертьфинал встретится с победителем матча Эван Чжу (США) – Виктор Дурасович (Норвегия).

Теннис Победа Челленджер

Фото: Instagram/zhukayev

К сожалению, старт данных состязаний не удался у другого нашего теннисиста Дениса Евсеева. Алматинец проиграл бразильцу Лукасу Реису Да Сильва со счетом 7:5, 4:6, 5:7. Также неудачей обернулся первый круг "Челленджера" во французском Лионе для второй ракетки Казахстана Тимофея Скатова, который уступил хозяину кортов Теренсу Атману (№239 ATP) со счетом 2:6, 1:6.

Тем временем, покинул уровень турниров "Фьючерс" и повышает свой рейтинг игры казахстанец Дмитрий Попко. Столичный теннисист прошел квалификацию на крупном "Челленджере" в Перудже (Италия), обыграв на своем пути Артура Вебера (Франция) и Нино Сердарусича (Хорватия).

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