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В Таразе крупная лаборатория работала с нарушениями

В Таразе крупная лаборатория работала с нарушениями Фото: pixabay
Эксперт-аудитор филиала Национального центра экспертизы и сертификации в Жамбылской области при составлении акта экспертизы для оформления сертификата о происхождении товара (СТ-KZ) допустил нарушения, сообщает Zakon.kz.

Как говорится в сообщении за 13 июня, экспертом неправильно произведены расчеты доли процента внутристрановой ценности и в акте экспертизы расчеты на товар не соответствовали указанным в заявлении расчетам (в отношении труб из полиэтилена и материала для дорожного строительства). Кроме того, неверно указан код "Классификатора продукции по видам внешней экономической деятельности".

В акте экспертизы день заключения договора на поставку сырья был датирован заранее еще не наступившим днем, то есть указан недостоверно.

Подобные действия являются грубым нарушением требований законодательства. Приговором суда приостановлена деятельность центра и наложен штраф.

"В целом по итогам только первого квартала 2023 года территориальными департаментами Комитета проведено 12 контрольных мероприятий в отношении филиалов АО "НаЦЭкС", в результате отменено 8 выданных документов об оценке соответствия продукции, 10 сертификатов калибровки СИ, 77 протоколов испытаний, приостановлены аттестаты аккредитации полностью или частично Алматинского и Жамбылского филиалов Общества".Председатель Комитета технического регулирования и метрологии МТИ РК Куаныш Еликбаев

21 февраля 2023 года стало известно, что в Казахстане появятся новые штрафы за превышение скорости и другие нарушения ПДД.

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Анастасия Московчук
Тараз
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