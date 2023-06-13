Скончался дедушка Димаша Кудайбергена

Не стало дедушки известного казахстанского певца Димаша Кудайбергена – Кудайбергена Айтбаева, сообщает Zakon.kz.

Об этом 13 июня 2023 года на своей странице в Facebook написал акын и журналист Бауыржан Бабажанулы, который выразил соболезнования родителям Димаша.





Также соболезнования выразил вице-министр культуры и спорта Казахстана Нуркиса Дауешов.

Димаш Кудайберген является старшим внуком, и по старинной казахской традиции воспитывался у бабушки и дедушки – Миуа Низамутдиновой и Кудайбергена Айтбаева. Именно они увидели в Димаше музыкальный талант.

В 2019 году Кудайберген Айтбаев был награжден медалью за значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны. Тогда деду казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена медаль "Ерен еңбегі үшін" вручил замакима Актюбинской области Марат Токжанов (ныне аким района Байтерек ЗКО).

В 2018 году Миуа Низамутдинова и Кудайберген Айтбаев отметили "Золотую свадьбу" – 50 лет совместной жизни.