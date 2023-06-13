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Курс доллара продолжает расти на торгах 13 июня

курс иностранных валют на торгах Фото: pixabay
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 448,62 тенге, поднявшись на 1,24 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня повысился и составил 62,48 тенге (+0,03).

Курс евро установлен Нацбанком в 482,21 тенге, рубля – 5,43 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 446-449,5 тенге, евро – по 484-488,5 тенге, российские рубли – по 5,27-5,51 тенге.

Кроме того, продолжают падать и мировые цены на нефть.

Так, стоимость марки Brent опустилась ниже 73 долларов за баррель. По состоянию на 15:30 (по времени Астаны) цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE падала на 1,02%, до 72,85 доллара за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июль опустилась на 0,68% до 67,78 долларов за баррель.

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Курсы валют в обменниках Казахстана на 13 июня

Оксана Житникова
KASE Казахстан
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