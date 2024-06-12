Курс доллара продолжает расти на торгах 12 июня

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 451,77 тенге, поднявшись еще на 1,82 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня повысился и составил 62,16 тенге (+0,28).

Нацбанк установил курс евро в 483 тенге, рубля – 5,05 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 451,1-452,7 тенге, евро – по 484,5-488,5 тенге, российские рубли – по 4,99-5,07 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 12 июня.

Так, на Лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange Futures) баррель нефти марки Brent подорожал на 0,47 доллара – до 82,39 доллара.

На нью-йоркской NYMEX (New York Merchantile Exchange) цена нефти марки Lite повысилась на 0,57 доллара и составила 78,47 доллара за баррель.