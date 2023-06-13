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Стало известно, сколько зарабатывают городские и районные акимы Жетысуской области

Деньги в кармане Фото pixabay.com
Первые руководители 8 районов и 2 городов Жетысуской области рассказали корреспонденту Zakon.kz о своем ежемесячном заработке.

Самую большую заработную плату получает аким Талдыкоргана Асет Масабаев. Ежемесячно он зарабатывает по 860 тысяч тенге. Это на 100 тысяч больше по сравнению с другими его коллегами из районов и городов. Объясняется это тем, что город имеет статус областного центра.

800 тысяч тенге ежемесячно получает аким Ескельдинского района Елдос Ахметов. Он работает на этом поприще уже более одного года. До этого был заместителем главы этого же региона.

Аким Панфиловского района Марат Сагымбек каждый месяц получает за свою работу 778 тысяч тенге. Стоит отметить, что заработная плата учитывается исходя из опыта на государственной службе отдельно взятого акима.

Несколько молодых акимов Жетысуской области имеют одинаковые заработные платы. По 750 тысяч тенге ежемесячно получают на свои банковские карточки акимы Алакольского, Коксуского, Кербулакского, Каратальского, Сарканского районов и города Текели.

Новый аким Аксуского района Берик Тынышбаев, по сообщению пресс-службы главы региона сообщили, что его ежемесячная заработная плата составляет 952 тысяч тенге. Однако, это без учета пенсионных и других обязательных взносов. Во всех предыдущих случаях приведены уже окончательные суммы после уплаты всех налогов и необходимых платежей.

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