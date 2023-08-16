Рейтинг самых доступных и открытых акимов Жетысуской области

Больше года назад была образована новая Жетысуская область. За это время в регионе сменились сразу семь районных и городских акимов. Свои кресла смогли сохранить лишь два первых руководителя. Корреспондент Zakon.kz составил рейтинг самых доступных акимов, открытых к населению и СМИ.

1 место – Марлен Кольбаев

Аким Коксуского района стал любимцем народа, хотя руководящую должность занял недавно. Кольбаев очень активно ведет свои страницы в социальных сетях, а его пресс-секретарь доступна для СМИ в любое время суток. Аким проводит встречи с населением на регулярной основе, в том числе и по вечерам. Недавно он начал принимать граждан прямо на стадионе, где вместе с ним жители проходят по 10 тысяч шагов. Единственный минус – в районе не сформировался пул сельских акимов. Местные жители сначала избирают первого руководителя в аулах, а позже активно просят его снять с должности. Одним словом, Марлен Кольбаев пока лидирует по доступности к народу и прессе во всей Жетысуской области. Его имя чаще всего появляется на страницах республиканских СМИ.



2 место – Канат Есболатов

Экс-руководителя управления сельского хозяйства области отправили в один самых "тяжелых" районов. В Кербулакском районе очень много проблем. Начиная от простой воды, которой нет со времен СССР, заканчивая регулярными забастовками рабочих местного цементного завода. Жесткий стиль руководства пока позволяет Канату Есболатову решать административные вопросы населенных пунктов. Республиканские СМИ пока не очень активно освещают его деятельность, но на уровне области аким Кербулакского района поддерживает связи с общественностью на должном уровне.



3 место – Елдос Ахметов

Наводнение на прошлых выходных еще раз показало, какой оперативный и хозяйственный аким в Ескельдинском районе. За небольшое время он сумел выстроить работу оперативного штаба в режиме ЧС и остановить паводки в нескольких селах региона. В целом аким очень хорошо знает район: до назначения он больше четырех лет был здесь заместителем. Населению он нравится, чего нельзя сказать о его заместителях. Не секрет, что они работают слабо и нередко попадают под критику СМИ. Сам аким не особо любит пиар и появление в прессе, что в современном мире очень плохая черта для руководителя.



4 место – Ернат Базил

Новый аким Талдыкоргана за месяц работы успел зарекомендовать себя открытым и доступным для населения. Каждый день после работы он встречается с жителями разных районов города. Он лично ведет страницы в социальных сетях и активно отслеживает проблемы по публикациям как в СМИ, так и в местных пабликах. На некоторые проблемные вопросы СМИ он пока требует официальные запросы, что усложняет его контакты с прессой. Экс-аким Талдыкоргана мог ответить на любой вопрос журналистам как воочию, так и по телефону. Сможет ли новый руководитель города полюбиться населению, как это смог сделать предыдущий, покажет время.



5 место – Берик Тынышбаев

Новый аким Аксуского района в последние годы работал в сфере АПК и развивал свое хозяйство, а параллельно был депутатом маслихата. Его возвращение на руководящую должность в регионе стало новостью для многих, так как 10 лет назад он уже был здесь заместителем главы края и был уволен после громкого скандала. Берика Тынышбаева отстранили от должности после наводнения в селе Кызылагаш, в результате которого погибли десятки человек. Сейчас он пытается вернуть доверие народа и активно решает проблемы населения. Пока аким Аксуского района показывает образ хозяйственного руководителя, однако о результатах его работы говорить очень рано.



6 место – Марат Сагымбек

Аким Панфиловского района – один из тех, кто смог сохранить свою должность после разделения Алматинской области, но он пока не решает основные проблемы региона. На границе с Китаем очень много мусора, а дороги оставляют желать лучшего как в самом районном центре – Жаркенте, так и в других населенных пунктах. У Сагымбека очень опытный пресс-секретарь, который работает уже с четвертым акимом. Он очень активен в социальных сетях и умеет хорошо пиарить своего шефа, но Марат Сагымбек пока не показывает ту работу, которой можно похвастаться на страницах республиканских и областных СМИ.

7 место – Улан Досымбеков

Аким Каратальского района проводит ежедневные объезды сел с шести часов утра. Это позволяет ему знать реальную картину в аулах региона. Сейчас Улан Досымбеков сформировал собственную команду – с прежнего места работы вместе с ним в район пришли несколько чиновников. Первый руководитель пока хорошо решает проблемы населенных пунктов и уже имеет авторитет среди местного населения. Его пиар не осуществлялся долгое время из-за отсутствия пресс-секретаря. Официальный представитель акимата появился относительно недавно, и от нее ждут конкретных действий. Отметим, что Улан Досымбеков из очень известной семьи в Жетысуской области. Его отец долгие годы работал в руководстве Коксуского района, а ныне является депутатом маслихата.



8 место – Галымжан Маманбаев

"Вечный зам" получил должность акима Сарканского района больше года назад, а до этого работал заместителем акима в этом же районе целых 16 лет. Он хорошо известен населению и проводит достойную работу по улучшению качества жизни в районе. Загвоздка в том, что в городе Саркан очень плохое качество воды, и эту проблему не могут решить уже два десятка лет. Показывать свою работу Галымжан Маманбаев не любит. Кадры с его объездов, встреч с населением не выходят дальше официальных страниц акимата Сарканского района.



9 место – Алмас Адиль

Один из самых закрытых акимов Жетысуской области занял кресло главы города Текели после пятилетнего руководства Коксуским районом. Кризис-менеджер умеет решать проблемные вопросы, но на диалог с населением идти не спешит. Аналогичная ситуация и с его активностью в социальных сетях. Алмас Адиль их хорошо мониторит, но показывать свою работу особо не любит. Об этом можно открыто говорить после неоднократных жалоб со стороны жителей и местных блогеров. На страницах республиканских СМИ он в последний раз появился, когда рассказал, что тратит 8 тысяч тенге в месяц на содержание своего служебного дома.



10 место – Алмас Абдинов

Аким приграничного Алакольского района – еще один представитель старой команды. Он сохранил должность после разделения области, так же как Марат Сагымбек и Галымжан Маманбаев. Один из самых закрытых руководителей в области, он совершенно не любит показывать общественности свою работу, хотя выполняет ее на твердую "четверку". За весь туристический сезон в районе не было ЧП, несмотря на большое количество отдыхающих. Фотографии со встреч с населением сопровождаются дежурными текстами. Пиарщики акима не проявляют какого-либо креатива, как в других районах и городах Жетысуской области. На следующих выборах акима района, которые пройдут впервые, Алмасу Абдинову может быть трудно одержать победу.



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