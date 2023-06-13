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Синоптики рассказали, где ожидаются дожди в Казахстане 14 июня

Синоптики рассказали, где ожидаются дожди в Казахстане 14 июня Фото: pexels
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 14 июня 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", на большей части страны сохраняется погода преимущественно без осадков.

"На юго-востоке, северо-востоке, востоке, на крайнем западе, днем в центре Казахстана пройдут кратковременные дожди с грозами, возможен град", – рассказали синоптики. 

По республике сохраняется усиление ветра, на юге, юго-западе, в центре – с пыльной бурей, на севере – туман.

На большей части Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, на юге Актюбинской, в пустынных районах Туркестанской областей ожидается сильная жара.

На юге Атырауской области сохраняется очень сильная жара.

В Астане – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +21+23°С.

В Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +30+32°С.

В Шымкенте –переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +36+38°С.

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Анастасия Стативкина
Казгидромет Погода Казахстан
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