Эксперт: Лень положительно влияет на креативность и уровень стресса

Психолог Станислав Самбурский рассказал о том, что лень положительно влияет на креативность и уровень стресса, а также способствует инновациям, сообщает Zakon.kz.

По его словам, ленивые люди стремятся автоматизировать свою работу и находят способы делать рутинные задачи быстрее и проще.



"Благодаря тем, кто хочет полениться, у нас появился выключатель света, пульт дистанционного управления, эскалаторы, умные колонки и так далее. Те, кто хочет найти более легкий способ сделать свою работу, приносят обществу прогресс – так у нас появляется возможность облегчить и свою жизнь", – рассказал "Газете.Ru" психолог.

Эксперт отметил, что отдых во время физического или умственного труда помогает расслабиться, ум начинает анализировать полученную ранее информацию и соединять ее в новые идеи.

"Лень снижает уровень стресса и повышает здоровье. Люди, которые постоянно заняты и решают бесконечное количество задач, находятся в непрерывном напряжении. Так они с большей вероятностью выгорают на работе, зарабатывают проблемы со сном, а в сложных ситуациях и серьезные психологические расстройства. Конечно, речь не идет о постоянном безделье, но когда человек дает себе время полениться и заняться простыми вещами, он восстанавливает свою энергию". Станислав Самбурский

Между тем специалист предупредил, что все должно быть в меру, однако и считать лень чем-то плохим и упрекать себя в желании отдохнуть – неверно.

"Лень часто является сигналом организма, говорящим о том, что человеку просто нужно перезарядить батарейку. Не бойтесь показаться ленивыми – бойтесь быть занятыми круглыми сутками и тем самым износить свой организм", – предостерегает эксперт.

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