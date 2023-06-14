Как реагировать на непрошенные советы

Психолог Вячеслав Щербаков в случае непрошеного совета, полученного со стороны малознакомого или неблизкого человека, порекомендовал сохранять спокойствие и придерживаться нейтральной реакции, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Газетой.Ru" он отметил, что "лучшая тактика в этой ситуации – сохранять спокойствие, кивнуть и сосредоточиться на сохранении своего внутреннего ресурса".

"Сохраняйте спокойствие и постарайтесь не занимать оборонительную или воинственную позицию, чтобы не обострить ситуацию. Затем подумайте о намерении, которое стоит за советом. Да, совета вы не просили, но человек, возможно, искренне полагает, что помогает. Постарайтесь отделить совет от его подачи и сосредоточьтесь на этих потенциально добрых намерениях", – порекомендовал психолог в случае, если вам важно сохранить доверительные и уважительные отношения в оппонентом.

Затем эксперт оценить, соответствует ли данный совет вашим личным ценностям и целям. И если да, то можно подумать о его реализации.

По мнению Щербакова, усилия и добрые намерения близкого человека стоит признать, выразив ему благодарность с помощью слов: "Спасибо, что подумал/а обо мне. Для меня это ценно".

Между тем, если количество непрошенных советов от друзей/родственников зашкаливает, психолог рекомендовал установить личные границы, спокойно и уверенно сообщить о своих потребностях и чувствах.

"Дайте понять, что вы предпочитаете принимать собственные решения. Вежливо попросите их уважать вашу автономию, но при этом сообщите, что цените поддержку", – подчеркнул эксперт.

Еще одним рабочим способом отреагировать на советы может стать перевод разговора в другое русло. Психолог объяснил, что подобный шаг продемонстрирует, "что вы в разговоре не заинтересованы".

Ранее редакция Zakon.kz обратилась за ответом к нейросети ChatGPT. Искусственный интеллект дал несколько дельных советов для борьбы с жарой в комнате.

