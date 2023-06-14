Инфаркты, галлюцинации, припадки: врач высказалась об опасности энергетических напитков

Ежедневно казахстанцы выпивают тысячи литров энергетических напитков, не задумываясь об опасности этих коктейлей. Среди потребителей – также дети и подростки.

Чем чревато потребление энергетиков, из чего состоят напитки и как действуют на организм, рассказала врач-нефролог Национального научного онкологического центра Астаны Шолпан Садыкова.



Жидкие батарейки или мины замедленного действия?

Энергетики – это напитки, которые вызывают возбуждение нервной системы и временный прилив сил. Изобрели их в Великобритании. В 1927 году фармацевт Уильям Уокер Хантер создал напиток под названием Glucozade – он и стал первым энергетиком на земле. Однако масштабное производство началось лишь в 1962 году в Японии. К началу 80-х энергетики получили широкое распространение в Европе и США.

"Вне зависимости от компании производителя все энергетики по составу похожи. Действуют они за счет трех основных компонентов: большого количества сахара, кофеина в высоких дозах и таурина. Также в них содержатся стабилизаторы и консерванты. Учитывая все это, данные напитки смело можно назвать небезопасными для здоровья", – отмечает Садыкова.

Вред энергетиков подтвержден исследованиями Всемирной организации здравоохранения. Пагубное влияние обусловлено концентрацией витаминов и аминокислот. Превышение их нормы в комбинации с кофеином особенно опасно для несовершеннолетних, беременных, а также для людей с сахарным диабетом и другими заболеваниями. Кроме того, кофеин как самостоятельное вещество может спровоцировать и другие побочные действия.

"Передозировка кофеином грозит галлюцинациями и эпилептическими припадками. Категорически не рекомендую принимать энергетические напитки лицам до 18 лет. Повышенное содержание сахара увеличивает риски развития сахарного диабета и ожирения. У детей, пьющих эти напитки, была отмечена фибрилляция предсердий и даже описан инфаркт миокарда на фоне употребления энергетиков", – предостерегает врач.

Кардиологи едины во мнении: если ребенок будет даже изредка пить энергетики, это может повлечь за собой заболевания сердца, а в некоторых случаях – и его остановку. Страдает не только сердечно-сосудистая система, но и нервная, под ударом оказываются ЖКТ, почки, повышается артериальное давление.

"Проведенные исследования выявили у подростков корреляцию между приемом энергетических напитков и агрессивным поведением. Особенно у тех, кто пил их ежедневно. Вообще результаты изучения описывают множество нежелательных реакций. От врачей из разных стран поступают сообщения о неблагоприятных последствиях употребления энергетиков. Вопрос их опасности и запрета обсуждается во всем мире. И в Казахстане эта проблема стоит не менее остро". Шолпан Садыкова

От энергетика до больничной койки

Согласно данным статистики 2022 года, казахстанцы каждый день употребляли 30 тысяч литров энергетических напитков. В одном только Алматы за год было продано 9 млн литров, то есть около 50 тысяч бутылок и банок в день.

Значительная часть потребителей – это дети (12% школьников пьют энергетики каждый день) и мужчины в возрасте от 25 до 40 лет. В основном это те, кто работает в ночную смену или имеет большие физические нагрузки. Многие, попав в больницу, признавались, что в погоне за бодростью выпивали не один и не два, а три энергетика за раз.

"Да, конечно, память улучшается, настроение и работоспособность поднимаются, но это кратковременный эффект, который не стоит вышеуказанных рисков. Прилив энергии сменяется спадом, поскольку стимуляция обеспечивается в основном за счет внутренних резервов организма", – говорит врач-нефролог.

По мнению некоторых специалистов, энергетики не страшны тем, кто ими не злоупотребляет, а выпивает, к примеру, одну банку раз в несколько месяцев. Впрочем, врачи советуют совсем не пить энергетики, так как увлечение тонизирующими коктейлями может привести к привыканию, и организму будет сложно обходиться без "допинга".

"Да, может, повезет и ничего из вышеперечисленного ни с вами, ни с вашим ребенком не случится, но подумайте: хотели бы вы рисковать своим и его здоровьем?" – вопрошает специалист.

Сами производители энергетических напитков уверяют, что их продукция безопасна, но в медицинском сообществе нарастает озабоченность последствиями употребления. Общественники тоже бьют тревогу – бесконтрольная продажа энергетиков детям может навредить здоровью нации в будущем, потому все чаще звучат призывы ограничить продажу таких напитков лицам младше 18 лет.

Наталья Овчинникова, АПН

