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О смертельной дозе энергетических напитков рассказали врачи

Алкоголь, алкогольная продукция, алкоголизм, спирт, спиртной напиток, алкогольные напитки, спиртное, фото - Новости Zakon.kz от 02.03.2025 09:48 Фото: pexels
Медики всего мира уже давно бьют тревогу из-за чрезмерного увлечения энергетическими напитками. Особенно опасны они для подростков и людей, имеющих ряд заболеваний, сообщает Zakon.kz.

О том, какая доза энергетика может убить человеческий организм, рассказала в интервью "Газете.Ru" терапевт-диетолог Татьяна Солнцева.

Оказывается, речь идет о количестве, превышающем четыре банки напитка. При этом, по словам врача, смертельных случаев, связанных с употреблением энергетиков, особенно много среди спортсменов.

"Например, в одной из последних научных статей был описан клинический случай, когда во время баскетбольного матча молодой человек упал и скончался от острого нарушения сердечного ритма (фибрилляции желудочков). Также были зафиксированы не только случаи аритмии, но и ишемические явления со стороны сердечно-сосудистой системы. Установлено, что накануне молодой человек употреблял энергетические напитки в больших количествах. Перед матчем он выпил четыре банки энергетика. Всего в течение года было зарегистрировано девять подобных случаев, три из которых были смертельными, что вызывает беспокойство", – рассказала Солнцева.

Все эти опасные явления усугубляются тем, что человек привыкает к эффекту энергетиков и начинает употреблять их чаще, особенно в периоды повышенной активности – умственной или физической. В результате дозировка энергетиков превышает норму, что становится опасным. Но как таковой зависимости эти напитки не вызывают, отмечает Солнцева.

"Можно сказать, что употребление более двух-трех банок энергетиков в день может привести к нежелательным последствиям. В первую очередь это касается сердечно-сосудистой системы, а у детей может вызвать излишнюю двигательную активность, нарушение внимания и возбужденное состояние. Это лишь некоторые из негативных последствий употребления энергетиков", – заключила специалист.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее врач назвал причины постоянной слабости и усталости. Оказывается, большинство подобных симптомов могут указывать на нехватку железа в организме человека.

Андрей Дюсупов
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