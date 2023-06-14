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"Нацфонд – детям": накопленными средствами нельзя будет оплатить учебу в колледже

"Нацфонд – детям": накопленными средствами нельзя будет оплатить учебу в колледже Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Вице-министр просвещения Едил Оспан на пленарном заседании мажилиса 14 июня рассказал, что средства, накопленные в рамках проекта "Национальный фонд – детям", нельзя будет использовать для оплаты обучения в колледжах Казахстана, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Вопрос этот поднял в ходе обсуждения проекта закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам выплат детям из Национального фонда" депутат Мурат Ергешбаев.

Он напомнил, что, согласно проекту закона, граждане Казахстана при достижении совершеннолетия могут получать средства из Нацфонда в целях улучшения жилищных условий и для получения образования. В этой связи он поинтересовался, как будет решаться вопрос получения средств, если ребенок, не дожидаясь 18 лет, после окончания девятого класса, в 16 лет поступит в колледж.

В ответ депутат Унзила Шапак сообщила, что средства можно будет использовать только после достижения 18 лет.

Вице-министр просвещения Едил Оспан же заявил, что нет необходимости предоставлять такую опцию.

"Этот вопрос, действительно, обсуждался рабочей группой. Но на сегодняшний день для поступления в колледжи для детей после девятого класса выделяются государственные гранты и есть госплан, и сейчас такой необходимости нет. До 18 лет деньги не потребуются, они обеспечиваются бесплатно", – отметил он.

Ранее депутаты Мажилиса Парламента РК 14 июня 2023 года одобрили законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам выплат детям из Национального фонда".

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