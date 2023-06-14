Мажилис одобрил законопроект по выплатам детям из Нацфонда

Депутаты Мажилиса Парламента РК 14 июня 2023 года одобрили законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам выплат детям из Национального фонда", сообщает Zakon.kz.

На пленарном заседании Мажилиса в первом чтении рассмотрели законопроект по выплатам детям из Нацфонда. По словам депутата Унзилы Шапак, предусматривается, что эти средства пойдут на улучшение жилищных условий или приобретение жилья и получение образования. Она отметила, что по первому пункту с жильем деньги можно использовать только на территории Казахстана, а вот образование можно будет получать и за рубежом.

"Мы считаем необходимым не ограничивать оплату обучения ребенка как в учебных заведениях внутри страны, так и в зарубежных учебных заведениях. Одним словом, это позволит получить стартовый капитал при вступлении совершеннолетних казахстанцев во взрослую жизнь. При утрате либо переходе из гражданства Республики Казахстан теряется и право требования к выплатам". Унзила Шапак

Она проинформировала, что 50% инвестиционного дохода Нацфонда распределяется поровну между детьми всех возрастов до 18 лет. Для расчета ежегодных начислений будет использоваться среднегодовая доходность Нацфонда за предыдущие 18 лет к отчетному году (в размере 2,6%). Это, по мнению депутатов, уменьшит влияние краткосрочной волатильности на долгосрочную доходность. До достижения ребенком 18 лет начисленные средства будут находиться в Нацфонде, а Национальный банк будет инвестировать в финансовые инструменты. Данные средства представляют собой только право требования ребенка на выплаты при достижении 18 лет.

После достижения 18-летнего возраста средства на счете хранятся в течение 10 лет. В случае невостребованности со стороны гражданина в указанный период предлагается перечислить средства со счета на пенсионный счет этого человека.

"Необходимые нормы по исключению платежей из налогооблагаемой базы планируется предусмотреть в Налоговом кодексе отдельно. Учитывая многолетний опыт реализации социальных проектов и возможность оперативной интеграции с государственными базами данных, оператором проекта планируется определить АО "Единый накопительный пенсионный фонд". Унзила Шапак

Задачи ЕНПФ:

учет требований участников целевых требований в информационной системе;

открытие сберегательных счетов получателям целевых накоплений;

учет накоплений на целевом накопительном счете;

выплата целевых сбережений;

сбор и обработка персональных данных физических лиц из информационной системы государственных органов без согласия субъектов персональных данных;

посредством интернет-ресурса ЕНПФ и личного кабинета веб-портала электронного правительства предоставление функции предоставления сведений о целевых требованиях и сумме целевых сбережений.

Механизм планируют запустить уже в 2024 году. С учетом того, что расчет выплат будет вестись, исходя из среднегодовых значений за предыдущие 18 лет, то есть те, кто достигнет совершеннолетия в следующем году, смогут получить совсем немного – 160-170 долларов. Об этом в начале мая сообщал депутат Берик Бейсенгалиев. Он отметил, что чем младше сейчас ребенок, тем больше средств накопится у него.

В 2022 году в Послании народу Казахстана глава государства объявил о запуске новой программы "Национальный фонд – детям". Президент предложил ежегодно перечислять 50% от инвестиционного дохода Нацфонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими совершеннолетия.