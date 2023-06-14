Стало известно, как изменится зоопарк Алматы

Директор Алматинского зоопарка Сейлхан Акилбеков на брифинге в Региональной службе коммуникаций рассказал, что в июле начнется строительство кормоблока с овощехранилищем, сообщает Zakon.kz.

По его словам, овощехранилище, которое скоро планируют построить, позволит сохранить собственный урожай с полей подсобного хозяйства и приобретенные в осенний период по сниженным ценам овощи и фрукты, что сэкономит средства на корма животным зоопарка.

Он отметил, что в этом году от 21 животного получен приплод в количестве 33 детенышей.

"У нас родились голубой баран, пони, кенгуру, дикобраз, кошачьи лемуры, пятнистый олень, як, зебра Чапмана, бегемот, птенцы бородача, кумай, японский журавль, горный гусь, африканская щумащая гадюка и другие", – сказал Сейлхан Акилбеков.

В зоопарке не скрывают, что животные могут болеть, в этом году заболело 55 особей, это чуть больше 1% от общего поголовья. Опытные ветеринары ухаживают за питомцами и лечат их.

Кроме того, планируется строительство комплекса "Африканская саванна". В настоящее время разрабатывается эскизный проект и проектно-сметная документация. В комплексе "Африканская саванна" будут экспонироваться до 25 видов около 100 особей животных.

"После введения в эксплуатацию новой экспозиции "Африканская саванна" условия содержания животных будут максимально приближены к естественной среде обитания, где на одной площади будут содержаться несколько видов животных, будут улучшены условия труда обслуживающих работников, а также комфорт и интерес посетителей. Данная экспозиция будет функционировать круглый год, что повлияет на увеличение количества посетителей. Строительно-монтажные работы планируем в 2024 году", – продолжил директор зоопарка.

Также в зоопарке планируют построить комплекс "Арктика" общей площадью 1,5 гектара. В нем будут созданы условия, максимально приближенные к естественной среде. Благодаря чему зоопарк сможет приобрести молодую пару белых медведей.

Вместе с тем будет построен вольер для снежного барса и рыси, разрабатывается эскизный проект и ПСД. Новые вольеры позволят показать символ города Алматы и фауну гор Заилийского Алатау – снежного барса. Содержать диких животных в условиях, максимально приближенных к естественной среде обитания.

Руководство зоопарка планирует уже в 2024 году разработать проект на строительство комплексов "Тропический рай или страна обезьян", "Мадагаскар" и "Казахская степь".

Также будет разрабатываться проект на возведение новой ветеринарной клиники, центра реинтродукции диких животных.

По плану до 2030 года реконструировать 70% всей территории зоологического парка.