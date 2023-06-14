В статусе госслужащих произошел ряд изменений

Указом президента от 5 июня 2023 года внесены изменения в некоторые указы президента по вопросам государственной службы, сообщает Zakon.kz.

В частности, в Реестре должностей политических и административных государственных служащих в главе 1 "Политические государственные должности" произошли следующие изменения:

Руководителей аппаратов акимов областей, городов республиканского значения, столицы исключили из реестра административных должностей и отнесли к политическим государственным должностям;

Уполномоченный по правам человека исключен реестра политических государственных служащих.

В Специальные квалификационные требования к административным государственным должностям корпуса "А" внесены соответствующие поправки. Из административных государственных должностей корпуса "А" исключена категория "3) руководители аппаратов акимов областей, городов республиканского значения, столицы". Также из документа исключены требования для занятия должностей третьей категории.

В п.36 Правил и сроков проведения оценки деятельности государственных служащих внесено уточнение, согласно которому Получение служащим корпуса "Б" в течение двух кварталов подряд в оцениваемом периоде неудовлетворительных оценок влечет понижение его в государственной должности при соответствии его квалификационным требованиям и наличии вакантной нижестоящей государственной должности. Ранее этот срок составлял 2 года.

Также ряд изменений произошел в Правилах наложения дисциплинарного взыскания на государственных служащих.

Так, Комиссия по этике уполномоченного органа по делам государственной службы будет рассматривать дисциплинарную ответственность не только первых заместителей, заместителей, но и руководителей аппаратов акимов областей, городов республиканского значения, столицы, акимов городов, являющихся административными центрами областей, городов областного значения, районов областей и районов в городах за нарушение норм служебной этики.

Дисциплинарная ответственность административных государственных служащих корпуса "А", за исключением председателей комитетов центральных исполнительных органов, допустивших нарушение норм служебной этики или совершивших дисциплинарные проступки, дискредитирующие государственную службу, рассматривается Национальной комиссией по кадровой политике при Президенте РК либо по ее поручению кадровой комиссией области, города республиканского значения, столицы.

Дисциплинарную ответственность председателей комитетов центральных исполнительных органов и административных государственных служащих категорий В-1, В-2, С-1, С-2, а также С-О-1, С-О-2 уполномоченного органа по делам государственной службы и уполномоченных по этике, занимающих самостоятельные должности в центральных государственных органах, допустивших нарушение норм служебной этики или совершивших дисциплинарные проступки, дискредитирующие государственную службу, рассматривает Комиссия по этике.

Дисциплинарная ответственность административных государственных служащих категорий С-О-1, С-О-2, С-R-1, С-R-2, D-1, D-2, D-О-1, D-О-2, D-R-1, D-R-2, Е-1, Е-2, Е-R-1, Е-R-2, а также уполномоченных по этике, занимающих самостоятельные должности в аппаратах акимов областей, городов республиканского значения, столицы, допустивших нарушение норм служебной этики, в том числе совершивших дисциплинарные проступки, дискредитирующие государственную службу, рассматривается советами по этике уполномоченного органа по делам государственной службы в областях, городах республиканского значения, столице (Совет по этике).

Также изменен статус уполномоченного по этике.

В государственных органах, не имеющих территориальных подразделений либо территориальных подразделений ведомств (за исключением правоохранительных и специальных государственных органов, а также Министерства обороны РК), ведомствах и территориальных подразделениях центральных государственных органов, территориальных подразделениях ведомств центральных государственных органов, загранучреждениях, ревизионных комиссиях, аппаратах акимов городов областного значения, районов, районов в городах функции уполномоченного по этике возлагаются на советника акима либо на советника первого руководителя государственного органа. При отсутствии должности советника функции уполномоченного по этике возлагаются на иных служащих вышеуказанных государственных органов.

Функции уполномоченного по этике возлагаются на государственного служащего, снискавшего признание и уважение в коллективе. Ранее обязательным требованием к уполномоченному по этике было занятие руководящей должности.

Также теперь лица, занимающие самостоятельную должность уполномоченного по этике, подчиняются первому руководителю государственного органа, координируют уполномоченных по этике ведомств и территориальных подразделений, загранучреждений, местных исполнительных органов районных уровней, входящих в структуру данных государственных органов, и осуществляют методологическое руководство ими.

Внесены поправки касательно функций Советов по этике. Теперь Совет по этике уполномочен рассматривать дисциплинарные дела в отношении административных государственных служащих категорий С-О-1, С-О-2, C-R-l, C-R-2, D-l, D-2, D-O-l, D-O-2, D-R-1, D-R-2, Е-1, Е-2, E-R-l, E-R-2, а также уполномоченных по этике, занимающих самостоятельные должности в аппаратах акимов областей, городов республиканского значения, столицы (далее – служащие), допустивших нарушение норм служебной этики, в том числе совершивших дисциплинарные проступки, дискредитирующие государственную службу.

Уполномоченного по правам человека исключили из перечня уполномоченных лиц, осуществляющих оценку деятельности политических государственных служащих.

Акимы областей, городов республиканского значения, столицы будут осуществлять оценку деятельности первых заместителей, заместителей и руководителей аппаратов акимов областей, городов республиканского значения, столицы.

Внесены изменения в Правила принесения присяги государственными служащими, депутатами Парламента РК и судьями Конституционного Суда РК.

По усмотрению Президента Республики Казахстан иные члены Правительства Республики Казахстан и руководители иных государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан, а также депутаты Парламента могут приводиться к присяге непосредственно Президентом Республики Казахстан в порядке, им определяемом. При созыве Президентом Республики Казахстан первой сессии Парламента Республики Казахстан он принимает присягу его депутатов народу Казахстана.

Церемония присяги проводится, как правило, в зале соответствующего служебного здания. Церемония принесения присяги начинается с вступительной речи должностного лица, принимающего присягу. Лицо, приводимое к присяге, приглашается к трибуне. Положив руку на Конституцию Республики Казахстан, он произносит или зачитывает текст присяги, затем подписывает его и передает должностному лицу, принявшему присягу.

Место проведения церемонии присяги определяется государственным органом.

Кроме лиц, приводимых к присяге, в зал могут быть приглашены иные должностные лица, близкие родственники должностного лица, принимающего присягу, представители общественности, представители средств массовой информации.

Также изменения внесены в Положение об Агентстве по делам государственной службы. В частности, к задачам ведомства отнесена разработка и реализация государственной политики в сферах государственной службы, оценки качества оказания государственных услуг и государственного контроля за качеством оказания государственных услуг, а также выработка мер по дебюрократизации государственного аппарата. Ранее Агентство не могло контролировать государственные услуги, оказываемые в электронной форме.

Изменен ряд полномочий Агентства:

разработка и принятие нормативных правовых актов в сферах государственной службы, оценки качества оказания государственных услуг и государственного контроля за качеством оказания государственных услуг в соответствии с законодательством РК;

осуществление в государственных органах оценки эффективности управления персоналом и качества оказания государственных услуг;

определение порядка, программ, организации тестирования кандидатов на занятие административных государственных должностей и граждан, поступающих на правоохранительную службу в соответствии с законодательством РК, а также порядка обжалования результатов тестирования;

согласование занятия административных государственных должностей корпуса "Б" без проведения конкурса лицами, указанными в части второй пункта 3, в пунктах 3-2, 4, 5, 7 статьи 15 Закона "О государственной службе Республики Казахстан";

разработка и утверждение правил исчисления стажа работы государственных служащих, дающего право на установление должностного оклада, по согласованию с Администрацией Президента и Аппаратом Правительства РК;

осуществление государственного контроля за качеством оказания государственных услуг, выработка предложений на основе анализа и мониторинга, направленных на предупреждение нарушений при их оказании и обеспечение прав и законных интересов услугополучателей;

Также ведомству добавлен ряд новых функций:

ведение мониторинга состояния кадрового состава контрактных служащих в государственных органах;

утверждение правил согласования занятия административных государственных должностей корпуса "Б" без проведения конкурса лицами, указанными в части второй пункта 3, в пунктах 3-2, 4, 5, 7 статьи 15 Закона "О государственной службе Республики Казахстан";

рассмотрение, анализ, мониторинг и выявление системных проблем, поднимаемых гражданами в обращениях, запросах, откликах и сообщениях;

определение значений результатов обучения, предоставляющих возможность занятия административных государственных должностей корпуса "Б" без проведения конкурса лицам, окончившим обучение в организациях образования в рамках государственного заказа по программам высшего и (или) послевузовского образования;

разработка и утверждение правил проведения мониторинга соблюдения режима рабочего времени государственными органами;

осуществление мониторинга соблюдения режима рабочего времени государственными органами, а также по его итогам проведение проверок;

разработка и утверждение правил применения дистанционной работы, комбинированной дистанционной работы, работы в режиме гибкого рабочего времени для государственных служащих;

разработка и утверждение правил определения соотношения руководящего и исполнительского состава административных государственных служащих по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан и Аппаратом Правительства Республики Казахстан;

согласование проектов нормативных правовых актов, связанных с оплатой труда административных и политических государственных служащих;

согласование квалификационных требований, предъявляемых к административным государственным должностям корпуса "Б" государственных органов;

утверждение правил согласования квалификационных требований, предъявляемых к административным государственным должностям корпуса "Б" государственных органов;

разработка правил исчисления размера, назначения, перерасчета, осуществления, прекращения, возврата, приостановления и возобновления ротационных выплат государственным служащим, ротированным в другой населенный пункт;

разработка и утверждение правил передачи имущества государственных служащих в доверительное управление;

проведение мониторинга структур и штатных расписаний государственных органов, а также должностных инструкций на соответствие Правилам определения соотношения руководящего и исполнительского состава административных государственных служащих.

Внесены поправки в квалификационные требования к отдельным политическим государственным должностям.

В частности, расширен круг лиц, на которых распространяются квалификационные требования:

"Настоящие Квалификационные требования к отдельным политическим государственным должностям разработаны в соответствии с пунктом 2 статьи 17 Закона РК "О государственной службе Республики Казахстан" для занятия политических государственных должностей первого заместителя Руководителя Аппарата Правительства Республики Казахстан, Представителя Правительства в Парламенте Республики Казахстан, заместителей Руководителя Аппарата Правительства Республики Казахстан, первых заместителей и заместителей руководителей государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан (за исключением Администрации Президента Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан, Агентства Республики Казахстан по развитию и регулированию финансового рынка, правоохранительных и специальных государственных органов), первых заместителей и заместителей министров, назначаемых Правительством Республики Казахстан, первых заместителей, заместителей и руководителей аппаратов акимов областей, городов республиканского значения, столицы, а также акимов городов, являющихся административными центрами областей, городов областного значения, районов областей и районов в городах (далее – политические государственные должности) и предъявляются к гражданам, претендующим на занятие данных политических государственных должностей (далее – кандидат)."

Внесено уточнение, согласно которому "для занятия политических государственных должностей первых заместителей, заместителей и руководителей аппаратов акимов областей, городов республиканского значения, столицы, а также акимов городов, являющихся административными центрами областей, требуется:

не менее шести лет стажа работы, в том числе не менее трех лет стажа работы в отрасли, соответствующей курируемому направлению, при наличии не менее одного года стажа работы на руководящих должностях корпуса "Б" не ниже категорий А-1, В-2, С-2, D-2, С-О-2, D-О-2, определенных Реестром должностей политических и административных государственных служащих, либо на должностях не ниже заместителей руководителей департаментов центральных государственных органов, либо заместителей руководителей территориальных органов и подразделений центральных государственных органов и их ведомств в областях, городах республиканского значения, столице, либо на должностях руководителей структурных подразделений аппаратов акимов областей, городов республиканского значения, столицы.

Указ вводится в действие 19 июня 2023 года.