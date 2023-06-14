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Заморозки прогнозируют в Казахстане

Заморозки прогнозируют в Казахстане Фото: unsplash
Какой будет погода в Казахстане 15-17 июня 2023 года? Об этом рассказали в РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, на севере и востоке страны ожидаются заморозки.

"В поле повышенного давления будут находиться северные, центральные и восточные регионы республики. Здесь будет отмечаться кратковременное понижение температуры воздуха ночью до +2+10°С, на поверхности почвы заморозки до -2°С, при этом днем воздушные массы начнут постепенно прогреваться от +20+28°С до +25+32°С", – говорится в сообщении.

Также синоптики рассказали, что на западе, юго-западе и юго-востоке Казахстана погода будет формироваться под влиянием атмосферных фронтальных разделов, которые станут причиной образования кучево-дождевых облаков: пройдут кратковременные дожди с грозами, ожидается усиление ветра и пыльная буря.

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О том, какой будет погода в Казахстане в июне 2023 года, можно узнать здесь.

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Казгидромет Погода Казахстан
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