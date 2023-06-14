Игорь Шацкий: В Парме и Белфасте постараемся добиться максимального результата

Бессменный вратарь национальной команды Казахстана по футболу и амбассадор Olimpbet Игорь Шацкий рассказал о настроении в сборной, выступлении в чемпионате и конкуренции на своей позиции.

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– Игорь, как самочувствие? Успеете полностью восстановиться к отборочным матчам сборной Казахстана против Сан-Марино и Северной Ирландии после повреждения, полученного в игре с "Актобе"?

– Спасибо, самочувствие отличное! Там была элементарная верховая борьба за мяч, игрок команды соперника попал локтем под ребро, ничего страшного не произошло. В принципе, к ответному четвертьфинальному матчу Olimpbet-Кубка Казахстана против "Тобола" я был уже готов. Просто тренеры посчитали, что так будет для меня лучше, если я пропущу эту игру.

– С каким настроем наша национальная команда едет на два выездных матча?

– С позитивным! У нас отличный настрой! Надеемся, что в матчах против Сан-Марино и Северной Ирландии мы покажем свой лучший футбол и добьемся положительного для нас результата.

– В Парме, где состоится встреча с Сан-Марино, и в Белфасте казахстанцам предстоит сыграть на натуральных полях. Это плюс или минус для нашей сборной, привыкшей принимать гостей на искусственном газоне "Астана Арены"?

– Думаю, натуральные поля – для нас это и не плюс, и не минус. В Казахстане мы играем и на тех, и на других. Для нас обычное дело переходить с покрытия на покрытие, а к ближайшим матчам будем готовиться как раз на естественном газоне. Мы принимаем это как должное, приспособимся ко всему.

Фото: Olimpbet

– В успешно проведенных матчах квалификации Евро-2024 сборникам предусмотрены премиальные?

– Это должны нам будут озвучить руководители федерации на собрании. Если премиальные предусмотрены, это станет дополнительным плюсом к нашей мотивации. Но даже если их не будет – на наш настрой это ни в коем случае не повлияет. Мы так же будем выходить на поле и делать все, что от нас зависит. И постараемся добиться максимального результата.

– С каким настроением вы приезжаете в расположение сборной, какая вообще атмосфера царит в коллективе Магомеда Адиева, с которым вы знакомы еще по совместной работе в карагандинском "Шахтере"?

– В расположение сборной я всегда приезжаю в отличном настроении и с позитивными эмоциями – в предвкушении тренировочного процесса с лучшими игроками страны. Сейчас мы все живем ожиданием матчей против Сан-Марино и Северной Ирландии, верим в успех.

– Вот мы плавно перешли и к клубным делам. Что сейчас с обстановкой в "Шахтере", который входил в новый сезон в не самом радостном настроении? Прежде всего, какова финансовая ситуация у "горняков"?

– В стартовых турах Olimpbet-Чемпионата Казахстана мы теряли очки там, где не должны были терять. Но сейчас настроение в команде улучшилось. Постепенно мы выправляем турнирную ситуацию, и я надеюсь, что в предстоящих играх доберем упущенные баллы.

В начале сезона – да, было действительно тревожно. Но руководство "Шахтера" знало, на что шло, и не многие кадровые вопросы решались не от хорошей жизни. В клубе все отдаются делу по максимуму. Хочу отметить нашего главного тренера Игоря Солошенко и его штаб, они стараются делать для команды все, что в их силах, и даже больше – чтобы расти в профессиональном плане.

Что касается финансовой ситуации, то в этом году она в клубе стабильная. Задолженностей нет, все выплачивается вовремя, за что хочется сказать большое спасибо руководству "Шахтера". Долги есть за прошлый год, но и они постепенно гасятся.

Фото: Olimpbet

– По итогам минувшего сезона вы второй год подряд были признаны лучшим голкипером Olimpbet-Чемпионата Казахстана, а также удостоены звания "Спортсмен года". Насколько для вас важны эти награды и не давит ли груз ответственности от такого признания ваших заслуг?

– Да, я получил эти награды, но абсолютно никакого давления я от этого не испытываю. Я постоянно говорю, что футбол – не индивидуальный вид спорта, и награды тут невозможно заслужить в одиночку. Я очень благодарен своим партнерам по клубу и сборной, причем не только игрокам, но и тренерам, медицинскому штабу, администрации, руководству. Это наша общая заслуга, их даже в большей степени! А я всего лишь получаю призы.

– Ваше мнение по поводу того, что клубы Olimpbet-Чемпионата Казахстана все чаще получают спонсорскую помощь? Это сильно помогает развитию профессионального спорта в Казахстане, который почти весь состоит на дотации у государства?

– Несомненно, это дает большую помощь. Особенно тем клубам, у которых урезаются бюджеты, а таких с каждым годом становится все больше. К тому же спонсоры создают хорошие условия для привлечения болельщиков, которым на трибунах организуют досуг.

Сейчас люди идут на стадион не просто посмотреть футбол, а за положительными эмоциями, которые они получают не только от просмотра игры любимой команды, но и на матчдэях – мероприятиях, организованных до, после игр и в перерывах.

В Казахстане давно такого не было, поэтому, на мой взгляд, это здорово! Народу становится интересно ходить на футбол, число зрителей растет с каждым туром. Это не может не радовать. Тем более что весь мир работает в таком направлении.

– Вы уже состоявшийся, самодостаточный спортсмен, безоговорочный первый номер сборной страны. А кого можете отметить из своих более молодых коллег? С чьей стороны ожидаете конкуренцию в первую очередь?

– Хотелось бы большей конкуренции, так как у нас немного футболистов с ментальностью состоявшихся спортсменов. Хочется, чтобы их было больше, чтобы они как можно раньше и быстрее формировались как личности.

Возьмем для примера моих одноклубников по "Шахтеру" Ивана Свиридова, Тимура Чогадзе и Абылайхана Назымханова. В начале сезона они потеряли место в составе, но продолжали упорно тренироваться, работать над собой и расти. В итоге они вернули себе расположение тренеров и стали одними из лидеров команды.

Однако если в летнее трансферное окно будет усиление, мы будем этому только рады. Но и если новички не придут, будем выжимать максимальный результат из тех сил, которые имеем.

Что касается вратарей, то в Казахстане много голкиперов приличного уровня, и кого-то отдельно выделять некорректно. Кто на данный момент выступает в своих клубах и вызывается в сборные, все, в принципе, могут составить конкуренцию. Добавлю только, что хотелось бы видеть как можно больше казахстанских вратарей в нашем чемпионате.

Фото: Olimpbet

– Принято считать, что вратари живут на своей волне, держатся в коллективе немного отстраненно, общаются, в основном, только между собой и на все имеют особое, часто не совпадающее с большинством, мнение. Вы можете подтвердить или опровергнуть этот стереотип?

– На мой взгляд, это не больше, чем всего лишь стереотип. Я не чувствую себя отделенным от коллектива. Вратари – это те же самые полевые футболисты, только им разрешено играть в своей штрафной руками.

В остальном нет никаких отличий, и я себя чувствую в компании отлично, внешне ничем от партнеров не отличаюсь.

– У вас остались нереализованные амбиции в карьере футболиста?

– Конечно же, они есть. Как, наверное, у любого амбициозного спортсмена. Для самого себя немного обидно, что на серьезном уровне начал играть достаточно поздно. Получилось бы это сделать раньше – думаю, добился бы гораздо больших успехов.

В детстве я мечтал выступать за московский "Спартак" – не получилось, но я не жалуюсь. Я благодарен судьбе за все, что у меня есть, что выдержал все непростые испытания и стал тем, кем стал. А нереализованные амбиции пусть воплощают в жизнь наши дети.