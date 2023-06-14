На фондовом рынке США царит оживление: инфляция достигла минимума с марта 2021 года

По данным Минтруда США, инфляция замедлилась по сравнению с 4,9% в апреле и достигла минимума с марта 2021 года. Инвесторы ожидают, что ФРС после очередного заседания не повысит ключевую ставку, сообщает Zakon.kz.

Импульс инвесторам придала вышедшая вчера макростатистика от Минтруда США, согласно которой потребительские цены (индекс CPI) в мае выросли на 4% относительно того же месяца прошлого года. Инфляция замедлилась по сравнению с 4,9% в апреле и достигла минимума с марта 2021 года. Хотя опрошенные Bloomberg аналитики ожидали инфляцию на уровне 4,1%.

Тем временем рост потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) замедлился до минимальных за 1,5 года 5,3% в годовом выражении после подъема на 5,5% в апреле и совпал с ожиданиями рынка. В помесячном исчислении показатель ожидаемо увеличился на 0,4% после аналогичного роста месяцем ранее.

Также участники фондового рынка позитивно восприняли статданные по безработице, выпущенные Министерством труда США в прошлый четверг. Согласно отчету, число первичных заявок по безработице за неделю выросло до 261 тыс. против 235 тыс. по прогнозу и 233 тыс. неделей ранее. В релизе, выпущенном Министерством труда США, указывается, что "это самый высокий уровень первоначальных заявок с 30 октября 2021 года, когда он был 264 тысяч".

Все эти показатели могут оказать влияние на решение Федрезерва. Инвесторы ожидают, что в среду, 14 июня, ФРС оставит ключевую ставку без изменения на уровне 5,00% – 5,25%, то есть возьмет паузу в ее повышении.

В понедельник накануне двухдневного заседания ФРС Dow Jones Industrial Average прибавил 0,56%, или 189 пунктов, а Nasdaq вырос на 1,53%. S&P 500 вырос на 0,93%, достигнув 13-месячного максимума. После выхода во вторник 13 июня макростатистики по инфляции за май, которая оказалась довольно позитивной, рынок продолжил поступательную динамику вверх.

Вчера фондовый рынок США завершил торги ростом за счет укрепления секторов сырья, потребительских товаров и промышленности. На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones поднялся на 0,43%, достигнув 3-месячного максимума, индекс S&P 500 поднялся на 0,69%, индекс NASDAQ Composite поднялся на 0,83%.

Фото: finviz

За минувшие 5 дней все индексы в зеленой зоне. Dow Jones набрал +649,65 пункта или +1,94%.

Фото: Google Финансы

S&P 500 стал дороже на +83,54 пункта, или на +1,95%.

Фото: Google Финансы

Технологический NASDAQ Composite подорожал на +278,06 пункта, или на +2,09%.

Фото: Google Финансы

Вышедшие во вторник данные по инфляции, как ожидается, не изменят решение ФРС, но могут побудить Центробанк занять менее ястребиную позицию, если они будут соответствовать ожиданиям и покажут ослабление ценового давления, пишет Investing.com.

"Если поступающие данные в июне и июле покажут, что инфляция "немного снижается", то есть "очень хороший шанс, что мы закончим повышать ставки в этом цикле", – сказал в понедельник Эрик Грин, главный инвестиционный директор Penn Capital Management, в интервью Ясину Эбрахиму из Investing.com.

ФРС повышает процентные ставки, чтобы попытаться снизить инфляцию, но при этом Центробанк рискует отправить экономику США в рецессию, повышая ставки слишком высоко и слишком быстро. Федрезерв дал понять, что может приостановить повышение, заявив, что продолжит оценивать поступающие данные перед июньским заседанием. Добавим, что ФРС повышала процентные ставки на каждом из своих предыдущих 10 заседаний.

Также отметим, что индекс потребительских цен во вторник стал последним отчетом по занятости за май в сочетании с устойчивыми показателями как в сфере услуг, так и в производственном секторе.

Данные о существенном сокращении темпов роста потребительских цен в США позволяют трейдерам рассчитывать на то, что ФРС сделает паузу в цикле ужесточения денежно-кредитной политики и сохранит базовую процентную ставку неизменной (на уровне 5 – 5,25%) на заседании 13 – 14 июня, отмечает Market Watch.

Итак, ждем решения ФРС сегодня в 00.00 по времени Астаны.