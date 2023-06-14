Вред диет: чем они могут быть опасны

Диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова заявляет, что неправильно подобранные ограничения в еде могут стать причиной серьезных заболеваний, сообщает Zakon.kz.

Cпециалист отмечает, что под словом "диета" понимается специально подобранный рацион врачом-диетологом.

При его составлении специалист опирается на определенное количество белков, жиров и углеводов, необходимых каждому конкретному организму.

Обычно составленный врачом рацион предлагается как образ жизни, которого надо придерживаться всегда. Однако не всем хочется использовать какие-то ограничения на постоянной основе и превращать их в норму своей жизни.

"В итоге в дело идут краткосрочные диеты, которые становятся причиной серьезных сбоев здоровья: могут развиться или обостриться имеющиеся патологии желудочно-кишечного тракта, начинаются обменные нарушения, проявляется общее недомогание". Ирина Мансурова

С какими болезнями можно столкнуться?

В первую очередь, как уточнила Мансурова в беседе с АиФ, страдает желудочно-кишечная система.

Нарушение микробной флоры кишечника, диарея, запоры, тошнота, язва, геморрой, заболевания почек – далеко не полный список последствий.

Также результатом могут быть неврозы, депрессии, дисфункция вегетативной нервной системы.

"Соблюдая диету, назначенную себе самостоятельно, есть риск получить обратный эффект и накопление жировых отложений. При этом может отмечаться некое снижение веса. Параллельно происходит потеря мышечной массы". Ирина Мансурова

Кроме того, на фоне неправильно подобранной диеты начинает развиваться сбой иммунитета.

По словам врача, различные монодиеты и прочие жесткие ограничения приводят к лишению организма необходимых полезных элементов, в результате начинается истощение.

"Голодание и другие ограничения красивее человека не сделают, а ущерб нанесут огромный. В 90% случаев использования безграмотной диеты следствием становятся ломкие ногти, выпадающие волосы, сухая кожа". Ирина Мансурова

Ведь организм, заключила она, при резком ограничении впадает в стресс и перестраивает весь метаболизм в режим экономии.

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