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Как не отравиться во время отпуска

Как избежать отравления в отпуске Фото: pixabay
Российский врач-гастроэнтеролог Владимир Неронов рассказал, как избежать пищевого отравления в отпуске. По его словам, необходимо соблюдать простые правила гигиены, сообщает Zakon.kz.

К главным рекомендациям относятся такие правила:

  • мойте руки с мылом;
  • используйте антибактериальные таблетки;
  • осторожно обращайтесь со скоропортящимися продуктами.

Врач отметил в разговоре с РИАМО, что первые признаки отравления могут проявиться в течение 6 часов, зачастую через двое-четверо суток, а иногда и через 2 недели после употребления "инфицированного" продукта".

Начальные проявления отравления напоминают обычную простуду: озноб, жар, головные боли, тошноту. Далее подключается диспепсия, начинаются рвотные позывы, боли (схваткообразные), вздутие живота.

При лечении врач посоветовал не проявлять чрезмерной самостоятельности и незамедлительно обратиться к опытным врачам.

"До приезда специалиста вы можете лишь попытаться промыть желудок. Для этого выпейте один-два литра минеральной воды, постарайтесь вызвать у себя рвотный рефлекс. Чтобы исключить риск обезвоживания, пейте по ½ стакана воды каждый час".Владимир Неронов

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