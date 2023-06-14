Дело подозреваемого в причастности к побегу Серика Кудебаева передали в суд

Заместитель генпрокурора Жандос Умиралиев в кулуарах Мажилиса 14 июня высказался по делу о побеге экс-главы ДП Алматинской области Серика Кудебаева, сообщает корреспондентZakon.kz.

Жандос Умиралиев сообщил, что на сегодняшний день уголовное дело направили в суд.

"Лицо задержано. Более того, за незаконное пересечение государственной границы дополнительно было квалифицировано деяние, дополнительно было возбуждено уголовное дело. Преступление раскрыто. Человек задержан, дело направлено в суд. Точно не помню, какая статья, но называется незаконное пересечение Государственной границы Республики Казахстан", – заявил он.

22 мая сообщалось, что четверых подозреваемых в причастности к побегу Кудебаева задержали в Кыргызстане.