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Дело подозреваемого в причастности к побегу Серика Кудебаева передали в суд

Побег Кудебаева Фото: пресс-служба МВД
Заместитель генпрокурора Жандос Умиралиев в кулуарах Мажилиса 14 июня высказался по делу о побеге экс-главы ДП Алматинской области Серика Кудебаева, сообщает корреспондентZakon.kz.

Жандос Умиралиев сообщил, что на сегодняшний день уголовное дело направили в суд.

"Лицо задержано. Более того, за незаконное пересечение государственной границы дополнительно было квалифицировано деяние, дополнительно было возбуждено уголовное дело. Преступление раскрыто. Человек задержан, дело направлено в суд. Точно не помню, какая статья, но называется незаконное пересечение Государственной границы Республики Казахстан", – заявил он. 

22 мая сообщалось, что четверых подозреваемых в причастности к побегу Кудебаева задержали в Кыргызстане.

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