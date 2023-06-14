Генпрокуратура проверит информацию о судимости отца Зульфии Сулейменовой

Заместитель генпрокурора Жандос Умиралиев в кулуарах Мажилиса 14 июня отметил, что информацию о возможной судимости отца министра экологии и природных ресурсов Зульфии Сулейменовой проверят в рамках уголовного дела по пожару в Абайской области, сообщает Zakon.kz.

Ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию в кулуарах он не смог.

"Потому что официально к нам никто не обращался с этим вопросом. Я так же, как и вы, буквально вчера прочитал в одном из источников распространяемую такую информацию. На достоверность мы ее не проверяли, но, думаю, в рамках следствия как раз-таки все версии будем отрабатывать. И будет дана оценка фактам, о которых вы сказали". Жандос Умиралиев

При этом, по его словам, закон позволяет становится министром тому, у кого судимы близкие родственники.

"Законом не запрещено. Лицо, которое назначается, к нему только такие требования предъявляются (об отсутствии. – Прим. ред.)". Жандос Умиралиев

Шквал критики обрушился на министра Зульфию Сулейменову после трагедии в Абайской области. В том числе в Сети появилась информация о возможной в прошлом судимости отца главы Минэкологии.

При пожаре в Абайской области погибли 14 человек – сотрудников резервата "Семей орманы". В Генпрокуратуре заявили, что в рамках уголовного дела будут допрашивать в том числе и Зульфию Сулейменову.