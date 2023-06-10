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Число погибших при пожаре в Абайской области достигло 14 человек

Тушение пожара в Абайской области продолжается на 9 участках Фото: пресс-служба МЧС РК
В области Абай, в ходе поисковых работ обнаружены тела еще 11 погибших. Устанавливаются личности погибших., сообщает Zakon.kz.

Ранее были обнаружены тела трех пропавших сотрудников лесхоза. Таким образом, число погибших достигло 14 человек.

В тушении лесного пожара в Абайской области задействовано более 1 000 человек, 252 единиц техники МЧС, Комитета лесного хозяйства, МИО и Минобороны.

Дополнительно направленные силы и средства из ДЧС Жетысуской и Карагандинской областей приступили к тушению пожара, передает пресс-служба ведомства.


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К тушению пожара в Абайской области привлечены военнослужащие и военная техника

Силы и средства ДЧС города Алматы, Алматинской области, военнослужащие воинских частей МЧС 52859 и 28237 из Карагандинской и Алматинской областей, также подвижной пункт управления направляются к месту пожара.


Ранее сообщалось, что большая часть очагов пожара локализована. Меры по борьбе с пожаром обсудили в правительстве Казахстана.

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Константин Вноровский
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