Число погибших при пожаре в Абайской области достигло 14 человек
Ранее были обнаружены тела трех пропавших сотрудников лесхоза. Таким образом, число погибших достигло 14 человек.
В тушении лесного пожара в Абайской области задействовано более 1 000 человек, 252 единиц техники МЧС, Комитета лесного хозяйства, МИО и Минобороны.
Дополнительно направленные силы и средства из ДЧС Жетысуской и Карагандинской областей приступили к тушению пожара, передает пресс-служба ведомства.
Силы и средства ДЧС города Алматы, Алматинской области, военнослужащие воинских частей МЧС 52859 и 28237 из Карагандинской и Алматинской областей, также подвижной пункт управления направляются к месту пожара.
Ранее сообщалось, что большая часть очагов пожара локализована. Меры по борьбе с пожаром обсудили в правительстве Казахстана.