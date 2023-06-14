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Египет подал заявку на вступление в БРИКС

Египет подал заявку на вступление в БРИКС Фото: МИД РФ
Египет подал заявку на вступление в группу БРИКС, передает Zakon.kz.

Об этом сообщил ТАСС посол РФ в Каире Георгий Борисенко.

По словам дипломата, одно из начинаний, которым сейчас занимается объединение, – это максимальный перевод торговли на альтернативные валюты, будь то национальные или же создание некой совместной валюты.

Членами БРИКС являются Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Организация была основана в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума.

Совещание глав МИД стран БРИКС прошло 2 июня в Кейптауне. В нем также участвовали главы МИД 12 государств Глобального Юга, которые высказали пожелание вступить в объединение. Это Аргентина, Бангладеш, Венесуэла, Габон, Демократическая Республика Конго, Египет, Индонезия, Иран, Союз Коморских Островов, Куба, ОАЭ и Саудовская Аравия.

Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон рассматривает возможность участия в саммите БРИКС, который состоится в августе в Йоханнесбурге. С такой просьбой он уже обратился к президенту ЮАР.

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