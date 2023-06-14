Опубликовано полное видео задержания Торегали Тореали в неадекватном состоянии

Полиция города Алматы опубликовала полное видео задержания известного музыкального исполнителя Торегали Тореали, сообщает Zakon.kz.

На кадрах видно, что певец агрессивен, не подчиняется полицейским, нецензурно выражается и пытается скрыться с места задержания.

Чтобы вытащить его из машины, пришлось задействовать нескольких патрульных. Торегали Тореали вытащили, повалили на асфальт и затем направили на медицинское освидетельствование.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!





"Экспертиза установила у гр. А. наркотическое опьянение, выраженное в употреблении психоактивных веществ". Пресс-служба ДП города Алматы

Полицейские задержали Торегали Тореали днем 14 июня.



Автомобиль водворен на специализированную штрафную стоянку. Материалы производства для принятия решения будут направлены в суд.

