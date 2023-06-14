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Опубликовано полное видео задержания Торегали Тореали в неадекватном состоянии

Опубликовано полное видео задержания Торегали Тореали в неадекватном состоянии Фото: кадр из видео
Полиция города Алматы опубликовала полное видео задержания известного музыкального исполнителя Торегали Тореали, сообщает Zakon.kz.

На кадрах видно, что певец агрессивен, не подчиняется полицейским, нецензурно выражается и пытается скрыться с места задержания.

Чтобы вытащить его из машины, пришлось задействовать нескольких патрульных. Торегали Тореали вытащили, повалили на асфальт и затем направили на медицинское освидетельствование.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!


"Экспертиза установила у гр. А. наркотическое опьянение, выраженное в употреблении психоактивных веществ". Пресс-служба ДП города Алматы

Полицейские задержали Торегали Тореали днем 14 июня.

Автомобиль водворен на специализированную штрафную стоянку. Материалы производства для принятия решения будут направлены в суд. 

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Константин Вноровский
ДП Алматы Тореали Торегали Алматы
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