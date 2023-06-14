В Сети появилось видео задержания Торегали Тореали

Задержание водителя Lexus в Алматы попало на видео. В нетрезвом автовладельце многие разглядели известного музыкального исполнителя Торегали Тореали, сообщает Zakon.kz.

Задержали его 14 июня на улице Майлина, двигавшегося в северном направлении.

В полиции отметили, что поведение водителя было неадекватным. Он был агрессивен, не подчинялся законным требованиям полиции, пытался скрыться с места задержания, при этом повредил припаркованную автомашину Chevrolet.

Путь правонарушителю был блокирован. Патрульные задержали его и сопроводили на медицинское освидетельствование.





Экспертиза установила у гр. А. наркотическое опьянение, выраженное в употреблении психоактивных веществ.







"В отношении гр. А. составлены протоколы по шести составам правонарушений: ч. 3 ст. 608 КРКобАП, ч. 1 ст. 613 КРКобАП, ч. 1 ст. 599 КРКобАП, ч. 3 ст. 596 КРКобАП, ч. 1 ст. 600 КРКобАП и ч. 2 ст. 230 КРКобАП". Пресс-служба ДП города Алматы

Автомобиль водворен на специализированную штрафную стоянку. Материалы производства для принятия решения будут направлены в суд.

28 сентября 2022 года в соцсетях появилось видео, на кадрах которого певца Торегали Тореали обвинили в избиении гида на Кольсае. Тогда в Департаменте полиции Алматинской области сообщили, что инцидент произошел на территории нацпарка "Кольсайские озера". Было зарегистрировано правонарушение по ст. 293 УК РК "Хулиганство".

30 сентября стало известно, что Торегали Тореали водворен в изолятор временного содержания. Об этом сообщил замначальника ДП Алматинской области Рустам Абдрахманов. На одном из видео, которые появились в соцсети, было видно, как певец нецензурно ругается.

Позднее Торегали Тореали, который находился в изоляторе временного содержания, поделился своей версией случившегося. По словам певца, конфликт начался во время съемок нового клипа – потерпевший смотрел в его сторону и тем самым якобы мешал работе. Далее произошла словесная перепалка, которая закончилась рукоприкладством со стороны певца.

