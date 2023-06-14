"Вегас" разгромил "Флориду" и впервые выиграл Кубок Стэнли

В НХЛ официально завершился сезон. Победителем впервые в своей истории стал "Вегас Голден Найтс", сообщает Zakon.kz.

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"Вегас" обыграл команду клуба "Флорида Пантерз" в пятом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра состоялась в Парадайсе на стадионе "Ти-Мобайл-арена" и завершилась со счетом 9:3.

"Пантеры" в первом периоде пропустили шайбу от Стоуна в большинстве, что сказалось на духе команды. "Флорида" после первого удара не смогла среагировать на второй – через две минуты Хейг забросил вторую шайбу.

Ворота "Пантер" защищал Сергей Бобровский. Он отразил 22 из 30 бросков по воротам, но казалось, что он единственный в своей команде, кто играет на льду всерьез.

"Вегас" выступает в НХЛ с сезона-2017/18 и уже тогда смог дойти до финала Кубка Стэнли. Однако в тот раз команда из Лас-Вегаса проиграла финальную серию "Вашингтону".

"Флорида" также второй раз играла в финале, а в 1996 году проиграла серию "Колорадо". Это означало, что в нынешнем сезоне будет новый обладатель Кубка Стэнли.

"Вегас" стал второй командой НХЛ в современной эпохе лиги, которая выиграла Кубок Стэнли в течение первых шести сезонов команды. Первым был "Эдмонтон Ойлерз", которому потребовалось пять сезонов.

Чаще всех титул выигрывал "Монреаль" – 24 раза.