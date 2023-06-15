Жукаев вышел в четвертьфинал "Челленджера" на кортах Пуэрто-Рико

Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев благодаря волевой победе во втором круге турнира ATP "Челленджер" Пальмас дел Мар (Пуэрто-Рико) пробился в четвертьфинал одиночного разряда, сообщает Zakon.kz.

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Уроженец Актау Бейбит Жукаев за выход в стадию 1/4 финала обыграл американца Эвана Жу (№340 ATP) в трех тяжелейших партиях со счетом 4:6, 7:5, 6:2.

Теперь его в четвертьфинале ожидает канадец Лиам Драксл (№617 ATP). Если наш теннисист успешно продвигается в одиночном разряде, то его выступление в парных играх завершилось уже на старте. Там он играл со своим соотечественником Денисом Евсеевым. Казахстанская пара проиграла американцам, первым номерам турнира Эвану Кингу и Риизу Сталдеру – 6:7, 2:6.

Неудачу потерпел во втором круге ATP 250 в голландском Хертогенбоше наш лучший теннисист Александр Бублик, который за выход в третий круг данных соревнований проиграл девятой ракетке мира, итальянцу Яннику Синнеру – 4:6, 2:6.