Қаз
#Ситуация в Украине #Пожар в Абайской области #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Жукаев вышел в четвертьфинал "Челленджера" на кортах Пуэрто-Рико

Теннис Четвертьфинал ATP Фото: Instagram/zhukayev
Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев благодаря волевой победе во втором круге турнира ATP "Челленджер" Пальмас дел Мар (Пуэрто-Рико) пробился в четвертьфинал одиночного разряда, сообщает Zakon.kz.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet вернет ее стоимость. Правила участия – на странице "100% CASHBACK".

Уроженец Актау Бейбит Жукаев за выход в стадию 1/4 финала обыграл американца Эвана Жу (№340 ATP) в трех тяжелейших партиях со счетом 4:6, 7:5, 6:2.

Теперь его в четвертьфинале ожидает канадец Лиам Драксл (№617 ATP). Если наш теннисист успешно продвигается в одиночном разряде, то его выступление в парных играх завершилось уже на старте. Там он играл со своим соотечественником Денисом Евсеевым. Казахстанская пара проиграла американцам, первым номерам турнира Эвану Кингу и Риизу Сталдеру – 6:7, 2:6. 

Неудачу потерпел во втором круге ATP 250 в голландском Хертогенбоше наш лучший теннисист Александр Бублик, который за выход в третий круг данных соревнований проиграл девятой ракетке мира, итальянцу Яннику Синнеру – 4:6, 2:6. 

Читайте также

Футболисты Хорватии впервые вышли в финал Лиги наций

Форму для нацсборной на Олимпийские игры-2024 будут шить отечественные дизайнеры

Казахстанская шахматистка стала чемпионкой Азии

Куандык Шынасилов
Бублик Александр
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Абайской области сменился аким района, охваченного лесным пожаром
В Абайской области сменили акима района, охваченного лесным пожаром
Заморозки прогнозируют в Казахстане
Заморозки прогнозируют в Казахстане
Задержание нетрезвого водителя
В Сети появилось видео задержания Торегали Тореали
В семи областях Казахстана синоптики прогнозируют сильную жару
В семи областях Казахстана синоптики прогнозируют сильную жару
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления