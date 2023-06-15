Ученые создали синтетические человеческие эмбрионы с использованием стволовых клеток. Это является революционным шагом, позволяющим обойтись без использования яйцеклеток или сперматозоидов, сообщает Zakon.kz.

По словам ученых, эти модельные эмбрионы, напоминающие эмбрионы на самых ранних стадиях развития человека, могут дать представление о влиянии генетических нарушений и биологических причинах повторяющихся выкидышей, сообщает The Guardian.



Работа также поднимает серьезные этические и юридические вопросы, поскольку выращенные в лаборатории существа не подпадают под действующее законодательство большинства стран.

Эти структуры не имеют бьющегося сердца или зачатков мозга, но включают клетки, которые обычно формируют плаценту, желточный мешок и сам эмбрион.

Профессор Магдалена Жерницка-Гетц из Кембриджского университета и Калифорнийского технологического института рассказала о своей работе на ежегодной встрече Международного общества по исследованию стволовых клеток в Бостоне.

"Мы можем создавать человеческие эмбрионоподобные модели путем перепрограммирования эмбриональных стволовых клеток". Магдалена Жерницка-Гетц

В ближайшем будущем синтетические эмбрионы не могут быть использованы в клинических целях. Было бы незаконно имплантировать их в матку пациента, и пока неясно, могут ли эти структуры продолжать созревать после самых ранних стадий развития.



"Идея заключается в том, что если действительно смоделировать нормальное эмбриональное развитие человека с помощью стволовых клеток, можно получить огромное количество информации о том, как мы начинаем развитие, что может пойти не так, не используя ранние эмбрионы для исследований". Руководитель отдела биологии стволовых клеток и генетики развития в Институте Фрэнсиса Крика в Лондоне Робин Ловелл-Бэдж

Ранее команда Жерницкой-Гетц и группа из Института Вейцмана в Израиле показали, что стволовые клетки мышей можно побудить к "самосборке" в ранние эмбрионоподобные структуры с кишечным трактом, зачатками мозга и бьющимся сердцем. С тех пор началась гонка за перенос этой работы на человеческие модели, и нескольким командам удалось воспроизвести самые ранние стадии развития.



Полные подробности последней работы лаборатории Кембриджа и Калтеха еще не опубликованы в журнале. Но, выступая на конференции, Жерницка-Гетц рассказала о культивировании эмбрионов до стадии, эквивалентной 14 дням развития естественного эмбриона.

Модельные структуры, каждая из которых была выращена из одной эмбриональной стволовой клетки, достигли начала этапа развития, известного как гаструляция, когда эмбрион превращается из непрерывного листа клеток в отдельные клеточные линии и формирует основные оси тела. На этой стадии у эмбриона еще нет бьющегося сердца, кишечника или зачатков мозга, но модель показала наличие примордиальных клеток, которые являются клетками-предшественниками яйцеклетки и сперматозоида.

Это событие подчеркивает, как быстро наука в этой области опережает закон, и ученые в других странах уже приступили к разработке добровольных руководящих принципов для регулирования работы над синтетическими эмбрионами.

"Если весь замысел заключается в том, что эти модели очень похожи на нормальные эмбрионы, то в некотором смысле к ним следует относиться так же. В настоящее время в законодательстве это не так. Люди обеспокоены этим". Робин Ловелл-Бэдж

Также остается без ответа вопрос о том, могут ли эти структуры в теории вырасти в живое существо.

Сообщалось, что синтетические эмбрионы, выращенные из клеток мыши, внешне почти идентичны естественным эмбрионам. Но когда их имплантировали в утробы самок мышей, они не развились в живых животных.

В апреле исследователи из Китая создали синтетические эмбрионы из клеток обезьян и имплантировали их в утробы взрослых обезьян, некоторые показали первые признаки беременности, но ни один из них не продолжал развиваться дольше нескольких дней.

Ученые говорят, что неясно, является ли барьер для более продвинутого развития эмбриона просто техническим или имеет более фундаментальную биологическую причину.