Австралийские ученые оживили мозг умершего композитора
Фото: pixabay
Команда австралийских ученых воссоздала мозг американского композитора Элвина Люсье, умершего в 2021 году, с использованием его стволовых клеток, сообщает Zakon.kz.
Как пишет The Guardian, орган был подключен к специальным датчикам, преобразующим нейронные импульсы в музыку, и даже сумел выступить с собственным концертом.
Нейробиологи рассказали, что искусственно выращенный мозг способен не только генерировать музыку, но и воспринимать звуки окружающей среды. Он реагирует на шумы и движения публики в зрительном зале с помощью электродов, фиксирующих нейронные волны.
Ученые считают, что их эксперимент откроет новые возможности для изучения нейронных процессов и поможет совершить прорыв в области нейробиологии.
Ранее ученые наконец-то смогли узнать, что убило Тутанхамона.
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