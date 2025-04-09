Австралийские ученые оживили мозг умершего композитора

Команда австралийских ученых воссоздала мозг американского композитора Элвина Люсье, умершего в 2021 году, с использованием его стволовых клеток, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Guardian, орган был подключен к специальным датчикам, преобразующим нейронные импульсы в музыку, и даже сумел выступить с собственным концертом.

Нейробиологи рассказали, что искусственно выращенный мозг способен не только генерировать музыку, но и воспринимать звуки окружающей среды. Он реагирует на шумы и движения публики в зрительном зале с помощью электродов, фиксирующих нейронные волны.

Ученые считают, что их эксперимент откроет новые возможности для изучения нейронных процессов и поможет совершить прорыв в области нейробиологии.

Ранее ученые наконец-то смогли узнать, что убило Тутанхамона.

