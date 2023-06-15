В алматинском микрорайоне Карагайлы две недели нет воды

Жители мкр. Карагайлы Наурызбайского района Алматы в социальных сетях пожаловались, что уже две недели сидят без воды, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, размещенной в Instagram-паблике kris__p__almaty, выделенные акиматом Наурызбайского района водовозы в количестве трех штук практически не покрывают потребности района в воде.

"Простые наши сограждане, жители микрорайона, не могут приготовить пищу, напоить своих детей, помыть их, постирать свои вещи и элементарно принять душ. В микрорайоне много пенсионеров, престарелых, многодетных, которые страдают еще сильнее остальных (водовозы останавливаются в определенных местах и оттуда людям необходимо нести баклажки с водой до своих домов)", – говорится под публикацией.

Как рассказали Zakon.kz в ГКП "Алматы су", в связи с повышением мутности исходной воды на реках Аксай и Каргалы временно остановлен забор воды на фильтровальных станциях, обеспечивающих водоснабжение микрорайонов Наурызбайского района.

"В период действия ограничений в подаче воды водоснабжение будет обеспечиваться путем подвоза автоцистернами. По мере стабилизации мутности исходной воды водозабор будет восстановлен. Кроме того, в летнее время из-за увеличения объема потребления снижается давление воды на сетях. Аварийными службами ведется регулировка сетевого давления воды". ГКП "Алматы су"

В предприятии отметили, что для решения вопросов водоснабжения в зоне влияния р. Каргалы (мкр. Карагайлы, Курамыс, Таусамалы) продолжается строительство новой фильтровальной станции с вводом в эксплуатацию до конца текущего года.

Также ведется строительство новой фильтровальной станции и на р. Аксай (Акжар, Таужолы, Тастыбулак) с вводом в работу в 2025 году.

"Дополнительно для водоснабжения мкр. Акжар в третьем квартале текущего года будет запущен в эксплуатацию новый водопровод, который будет обеспечивать мкр. Акжар дополнительным объемом воды из подземных источников". ГКП "Алматы су"

Ранее сообщалось, что судебные разбирательства в отношении ТОО "Орхан", недобросовестно оказывающего коммунальные услуги для жителей нескольких микрорайонов, идут на протяжении года.