В одном из микрорайонов Алматы отключат холодную воду

Жителей мкр Аксай-1а в Алматы предупредили об отключении холодной воды 27 июня 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По информации "Алматы Су", в рамках планово-профилактических работ и замены технологического оборудования на сетях водоснабжения, с 08:00 до 18:00 будет приостановлена подача холодной воды в мкр. Аксай-1а в контуре улиц Момышулы – проспект Райымбека – улица Яссауи – улица Толе би.



"Приносим свои извинения за доставленные временные неудобства и просим жителей отнестись с пониманием к временным ограничениям", – обратились в организации.

Для получения более подробной информации можно обращаться по телефону 274-66-66.

Накануне, 24 июня, стало известно, что в Казахстане учет норм потребления воды для жильцов, не имеющих счетчиков, будут вести по-новому.