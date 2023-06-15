Названы шесть главных ошибок в воспитании детей

Психолог, эксперт по коммуникациям, автор психологических комиксов Татьяна Василькова отмечает, что иногда родители совершают ошибки в воспитании, сообщает Zakon.kz.

Эксперт перечислила, какие методики и манипуляции не стоит использовать в воспитании.

Первая ошибка, по словам Татьяны Васильковой, учить детей быть всегда щедрыми и делиться игрушками на детской площадке.

Она уточняет, есть риски, что ребенок будет бедным, все раздаст, не сможет накапливать и сохранять, ничего в будущем не принесет в дом своим детям. Он же щедрый.

Лучше учить договариваться: "Я тебе дам машинку, ты мне – мячик". То есть фактически создавать взаимовыгодный обмен. Тогда ребенок и о другом, и о себе заботится. Либо учить делиться с условиями: "На 15 минут даю поиграть, верни в таком же чистом виде".

Вторая ошибка: учить не быть злым: "Нельзя сердиться, нельзя кричать. Ты не можешь злиться на маму".

В этом случае, как говорится в публикации АиФ, ребенок может стать подверженным влиянию дурной компании, мошенников и других злоумышленников. Ребенок не способен сам защитить себя.

Как же лучше поступать в такой ситуации? Разрешать злиться. Учить говорить "нет" и самим соблюдать границы ребенка, например, без его согласия не брать его вещи, например, телефон.

Ошибка третья. Учить постоянно извиняться: "Ты неправ, пойди и попроси прощения у учителя, что забыл выучить стихотворение".

Может возникнуть обратный эффект: ребенок делает вывод – можно не делать, как надо, просто попросить прощения.

Лучше учить ребенка исправлять ситуацию, не используя пустых извинений.

Учить быть беспрекословно послушными: "Делай то, что говорю. Я лучше знаю". Это четвертая ошибка.



В результате этого ребенок не учится креативно мыслить, он живет по инструкции. Лучше давать право выбора: "Ты выбираешь это или это?" Спрашивать мнение ребенка: "Что ты предлагаешь? Что будешь с этим делать?"

Пятая ошибка: запрещать ребенку плакать.

Ребенок делает вывод, что и чувствовать нельзя. Слезы чаще всего льются, когда ребенку больно. "Родители меня не понимают".

Когда ребенок легально может проживать боль и плакать, он способен и любить.

И в завершении: ошибка шестая. Запрещать радоваться: "Не бегай. Не прыгай. Не визжи. Успокойся".

Ребенок понимает, что радоваться нельзя. Чтобы такого не было, надо поддерживать умение ребенка радоваться и хохотать вместе с ним. Разрешать проявлять радость и счастье через танцы, пение, игры, смех, визг и делать все это вместе с ним.

"Воспитание ребенка – процесс не сиюминутный и не такой простой. Но если быть искренне заинтересованным в этом процессе, стоит постараться избегать потенциально неоднозначных методов воспитания". Татьяна Василькова

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