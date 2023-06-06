Самый частый миф о бабушках развенчали психологи

Многие родители уверены, что бабушки должны принимать непосредственное участие в воспитании внуков. Поэтому к их отказу посидеть с детьми относятся с непониманием. Должны ли бабушки помогать своим взрослым детям в их родительстве рассказали психологи, сообщает Zakon.kz.

"Если на каникулах ребенка не с кем оставить – это ответственность родителей и не повод обижаться на бабушку"

Елена Гончарова, семейный психолог, член Российского Психологического Общества в разговоре с "Газетой.Ru" уточнила, что если бабушка не несет юридической ответственности за внуков (не является опекуном) – помогать не должна.

По ее словам, бабушка может гулять с ребенком, посещать театры или водить в детский сад – все это способствует установлению крепкой связи.

"При этом взрослым детям, родившим внуков, изначально необходимо осознавать свою зону ответственности: за развитие, здоровье, воспитание, взросление ребенка отвечают только они. Давая жизнь человеку, априори необходимо рассчитывать на собственные силы и ресурсы. Никто другой не должен этого делать". Елена Гончарова

В продолжении она заявляет, что если на каникулах ребенка не с кем оставить – это ответственность родителей и не повод обижаться на бабушку, которая по каким-то причинам отказывается помогать.

"Принимайте помощь и заботу бабушки с благодарностью, но приоритет воспитания оставьте за собой". Елена Гончарова

Приоритет воспитания оставьте за собой

Владимир Зуев, семейный психолог добавляет, что первичная и прямая ответственность воспитания детей лежит исключительно на родителях.

"Воспитание и содержание детей – это целиком забота родителей. Но по доброй воле помощь бабушек бесценна. Конечно, если вы в ней нуждаетесь и сами попросили и обговорили границы взаимодействия с ребенком". Владимир Зуев

Ольга Романив, семейный психолог придерживается такой же позиции.



"Никто никому ничего не должен: бабушки в бытность свою родителями уже занимались воспитанием собственных детей. Все зависит от индивидуальных предпочтений женщины, ее взглядов на жизнь, воспитание, а также отношений внутри семьи". Ольга Романив

Подводя итоги, психологи уверены, что заниматься воспитанием должны родители – это их прямая обязанность.

Остальное по желанию и возможностям бабушки. Не будем забывать, что личные границы есть у каждого человека, бабушка – не исключение.

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